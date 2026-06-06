У Німеччині вийде книга Артема Чеха «Гра в перевдягання»

Німецький переклад книжки письменника і військовослужбовця Збройних сил України Артема Чеха «Гра в перевдягання» вийде у жовтні 2026 року у видавництві Klett-Cotta під назвою Musik für einen Soldaten.

Як передає Укрінформ, про це автор повідомив у Фейсбуці.

«Радий повідомити моїм численним німецьким, австрійським та швейцарським друзям, що 2 жовтня у поважному німецькому видавництві Klett-Cotta вийде моя «Гра в перевдягання». У виданні – Musik für einen Soldaten («Музика для солдата»)», - ідеться у повідомленні.

Переклад здійснили Александер Кратохвіл та Марія Вайсенбек.

Читайте також: У США вийде друком збірка віршів Ярини Чорногуз

Перша презентація планується на початку жовтня у Берліні.

Як повідомляв Укрінформ, англомовне видання роману Артема Чеха «Хто ти такий?» - Rock, Paper, Grenade («Камінь, папір, граната») - увійшло до шортліста EBRD Literature Prize 2026.

Фото: Фейсбук Artem Cheh