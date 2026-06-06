Художниця Анна Полат представила на виставці в Анкарі пейзажі української природи

На виставці робіт учнів відомого турецького аквареліста Орхана Гюрела в Анкарі були представлені пейзажі української художниці Анни Полат, яка живе та працює в турецькій столиці.

Загалом художниця представила сім робіт, повідомляє кореспондентка Укрінформу.

«Для мене було важливо представити українські пейзажі. Одна з робіт переносить нас в українське село на світанку: над землею ще піднімається туман, а крізь дерева вже пробиваються сонячні промені. Я дуже хотіла, щоб усі присутні могли хоча б візуально перенестися на нашу землю та помилуватися її красою», – розповіла Анна Полат (Скоробагатько).

Окрім українських пейзажів, художниця також створює акварельні роботи, присвячені природі Туреччини.

Майстер-класи Орхана Гюрела для професійних художників тривали протягом року. На підсумковій виставці учні майстра представили як роботи, створені під час занять, так і власні твори, написані поза межами майстерні.

«Основною тематикою виставки стали природні та міські пейзажі. Акварель – це королева живопису, яка потребує постійного вдосконалення майстерності. Кожен художник працює у власному стилі, і я прагнула показати техніку пошарового живопису, тоді як на майстер-класах ми переважно використовували техніку малювання "по мокрому"», – зазначила художниця.

За словами Полат, українська школа акварельного живопису відрізняється від стилю Орхана Гюрела, тому на виставці вона представила роботи, виконані саме в традиціях української акварельної школи.

Орхан Гюрел є одним із найвідоміших турецьких майстрів акварельного живопису. Його роботи експонувалися на міжнародних виставках у багатьох країнах світу; його авторська школа акварелі вважається однією з провідних у Туреччині та об’єднує художників із різних країн.

Виставку відвідали посол України в Туреччині Наріман Джелялов з дружиною Левізою, голова Української спілки в Анкарі Ірина Амбаркютюкоглу та членкині спілки, поціновувачі творчості української художниці.

Як повідомляв Укрінформ, українська художниця Анна Полат (Скоробагатько) у жовтні минулого року в Стамбулі представила на виставці «Образи поза часом» чотири унікальні роботи про історичну спадщину, старовинні символи та коди українців.

Фото з архіву художниці