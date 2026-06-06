Ініціатива «Тисячовесна» вже зібрала понад 1000 заявок - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на зараз грантова ініціатива «Тисячовесна» зібрала 1151 заявку, і 17% з заявлених проєктів є дебютними.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«У цьому році ми запускаємо першу повноформатну програму підтримки української культури «Тисячовесна». Мільярди гривень щороку гарантовано спрямовуватимуться на створення культурного продукту. Програма охоплює сім напрямів, від фільмів, серіалів та анімації до музики, перформативного й візуального мистецтва, а також створення контенту для соціальних мереж. Уже маємо 1151 заявку. Розгляд заявок триває, тож буде більше. Остаточний результат представимо 12 червня», — написав він.

Зеленський поінформував, що грантова ініціатива зібрала проєкти з усіх куточків країни.

«Близько 17% із них (проєктів - ред.) — дебютні. Цей рік — стартовий. Далі щороку підтримка української культури лише зростатиме», — наголосив він.

Президент подякував за активну участь в програмі вже на старті.

«Розвиток сучасної української культури, підтримка наших авторів і проєктів, створення нового українського продукту – це важлива частина нашої сили. Особливо цінно бачити, що навіть у час повномасштабної війни творча енергія в Україні не згасає. Дякую всім, хто працює для того, щоб український голос звучав ще сильніше через творчість», — зазначив він.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та Офіс Президента оголосили про запуск програми підтримки культурних ініціатив «Тисячовесна». Ціль ініціативи - збільшити обсяг виробництва українського культурного контенту, зробити його конкурентним у масовому споживанні, забезпечити доступ до авдиторії, посилити присутність українського контенту.

У бюджеті на 2026 рік на програму закладені 4 мільярди гривень. Із них 2,6 мільярда гривень заплановані на кінопродукт - ігрові фільми, анімаційні фільми, серіали, неігрові документальні фільми. Інші види контенту - сучасну музику, перформативне мистецтво, візуальне мистецтво - 1 мільярд гривень, на аудіовізуальні шоу та контент для соціальних мереж - близько 300 мільйонів гривень.

Фото: ОП