Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського отримала у свій фонд європейські стародруки XVII–XVIII століть зі згадками та описами України.

Як передає Укрінформ, про це ідеться в повідомленні на сайті бібліотеки.

«Компанія Visa та громадська організація Ukraine WOW зробили безцінний дар Національній бібліотеці України імені Вернадського. Вони передали європейські стародруки XVII–XVIII століть зі згадками та описами України. Ці книги мандрівника Джозефа Маршалла, філософа Вольтера та дипломата П’єра Шевальє були спеціально придбані для інтерактивної виставки Ukraine WOW 2025 року за фінансової підтримки партнера Ukraine WOW у виставковому проєкті – компанії «Visa». Їх тоді змогли побачити понад 250 тисяч відвідувачів. Книги купувалися на європейських аукціонах і в букіністичній мережі», - ідеться у повідомленні.

Тепер унікальні видання стали частиною колекції стародруків бібліотеки імені Вернадського.

Як зазначили у бібліотеці, видання раритетні не лише тому, що збереглися крізь віки. Особливе їх значення в тому, що ці праці зафіксували, якою Україну бачили у світі вже тоді, кілька століть тому, задовго до появи сучасних наративів.

Серед семи переданих книг - двотомне видання 1731 року «Історія Карла XII, короля Швеції» (Histoire de Charles XII roi de Suède) Вольтера. Він описав у ньому події Великої Північної війни на українських землях - союз Мазепи з Карлом XII та Полтавську битву.

Бібліотека імені Вернадського отримала стародруки Вольтера, Шевальє та Маршалла зі згадками України / Фото: nbuv.gov.ua

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Праця П’єра Шевальє A Discourse of the Original, Countrey, Manners, Government and Religion of the Cossacks, With another of the Precopian Tartars (1663) - унікальне свідчення про Україну епохи Богдана Хмельницького, написане очевидцем і сучасником подій. Вона століттями залишалася для європейців головним джерелом для розуміння козацької державності.

Також колекція бібліотеки поповнилася чотиритомником англійського мандрівника Джозефа Маршалла. У 1768‒1770 роках Маршалл здійснив велику подорож (Grand Tour) - типову для тодішньої британської еліти освітню мандрівку Європою. Саме з цікавості та бажання побачити світ він дістався й до України, а після повернення опублікував книгу Travels through … Russia, the Ukraine and Poland (1772), яка стала цінним джерелом знань про українські землі з європейського погляду.

Придбання книг для виставки про видатне в Україні (у закордонних приватних колекціонерів та на аукціонах) – це був спільний проєкт Visa та ГО Ukraine WOW, був запланований до здійснення ще у 2022 році, але війна стала цьому на заваді. Однак команди не відмовились від намірів, продовжили роботу. Тож коли Ukraine WOW підготували минулорічну інтерактивну виставку на Центральному залізничному вокзалі Києва, там у колекції стародруків уже були представлені ці книги.

Як повідомлялось, на Центральному вокзалі Києва у 2025 році пройшла інтерактивна виставка стародруків творів європейських мислителів, вчених, політичних діячів, які згадують про Україну.

Фото: nbuv.gov.ua