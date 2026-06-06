Київ започатковує щотижневі концерти карильйонної музики

У столиці започатковують новий мистецький проєкт - щотижневі концерти карильйонної музики. Культурну ініціативу реалізують у зв’язку з наданням Києву статусу Міста музики ЮНЕСКО.

Як передає Укрінформ, про це повідомила КМДА.

Зазначається, що перший концерт карильйонної музики відбувся 31 травня у День Києва на дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Надалі концерти планують проводити щонеділі на дзвіниці Михайлівського Золотоверхого та в першу і третю суботи місяця - на дзвіниці церкви Святого Миколая на Аскольдовій могилі.

«Київ завжди був містом із потужними музичними традиціями. Започаткування регулярних концертів карильйонної музики - це ще один крок до розвитку культурного простору столиці та інтеграції у світову мистецьку спільноту. Ми прагнемо, щоб музика стала ще ближчою до киян і гостей міста, а такі концерти – невід’ємною частиною культурного життя столиці», – зауважив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його інформацією, ідея регулярних концертів карильйонної музики отримала новий імпульс після відкриття оновленої Бельгійської алеї біля Михайлівського Золотоверхого монастиря. Тоді під час урочистої церемонії звучання карильйону стало одним із центральних елементів заходу та символом культурного партнерства між Києвом і Бельгією.

За словами Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Бельгії в Україні Люка Якобса, карильйон є важливою складовою бельгійської культурної спадщини, а його поява в публічному просторі Києва сприяє зміцненню зв'язків між двома країнами.

Карильйон - це унікальний музичний інструмент, що складається із системи дзвонів, налаштованих у певній тональності та об’єднаних спеціальною клавіатурою. Виконавець грає на інструменті за допомогою механічної клавіатури, створюючи повноцінні музичні композиції. Карильйонна музика є важливою частиною європейської культурної традиції та звучить у багатьох історичних містах світу.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2025 року стало відомо, що Київ офіційно отримав статус Міста музики ЮНЕСКО та приєднався до Мережі креативних міст ЮНЕСКО, що є важливим міжнародним визнанням музичної спадщини, сучасного потенціалу та творчої енергії української столиці.

Цього року до Дня Києва в центрі столиці відкрили оновлену Бельгійську алею разом зі скульптурою «Український щит».

Фото: Yuri Kaminski/Wikipedia