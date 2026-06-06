У Латвії відкрили фотовиставку, присвячену українським прикордонникам

У Ризі відбулася презентація фотовиставки Державної прикордонної служби України «Обличчя кордону».

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає Укрінформ.

«Фотовиставку ДПСУ «Обличчя кордону» представили у столиці Латвії під час міжнародної конференції Riga StratCom Dialogue 2026. Експозиція знайомить міжнародну авдиторію з українськими прикордонниками, які з перших днів повномасштабного вторгнення беруть участь у відсічі російській агресії, виконують бойові завдання та щодня захищають державний кордон», - йдеться у повідомленні.

До експозиції увійшли фотографії й особисті історії військовослужбовців, що розкривають їхню мужність, професіоналізм і відданість обов’язку. Представлення проєкту стало можливістю донести правду про боротьбу України за свободу та показати внесок прикордонників у безпеку Європи.

У ДПСУ нагадують, що проєкт уже експонували в Україні та за кордоном, зокрема у США, де він викликав значний інтерес міжнародної авдиторії.

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Як повідомляв Укрінформ, у Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрилася виставка «Омега: у небі, на землі, у (на) воді», присвячену воїнам Центру спеціального призначення Національної гвардії України «Омега».

Фото: ДПСУ