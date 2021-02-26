«Лілея» та «Набукко»: Національна опера анонсувала вистави на березень

Національна опера України покаже у березні Гала-концерти до жіночого свята, улюблені балети, зокрема з Катериною Кухар, та оперні вистави, в тому числі із Людмилою Монастирською та Валентином Дитюком.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі театру.

Як зазначається, 6 та 7 березня на киян та гостей столиці очікують традиційні Гала-концерти з нагоди Міжнародного жіночого дня за участю провідних майстрів оперної та балетної сцени, а 9 березня до Шевченківських днів - балет Костянтина Данькевича «Лілея» з Катериною Кухар та Олександром Стояновим у головних ролях.

«12 березня одна з кращих постановок театру - опера Дж.Верді «Набукко» в неперевершеному складі виконавців: головні партії виконують зірка світової оперної сцени Людмила Монастирська (Абігайль), яскравий драматичний, з оксамитовим баритоном Олександр Мельничук (Набукко), метр оперної сцени, бас Тарас Штонда (Захарія), титулована меццо-сопрано Анжеліна Швачка (Фенена). А 26 березня – довгоочікуваний дебют Валентина Дитюка в партії Маріо Каварадоссі в опері «Флорія Тоска» Дж.Пуччіні. Також в головних ролях: Оксана Крамарєва (Флорія Тоска), Геннадій Ващенко (Барон Скарпіа), Олександр Мілєв (Чезаре Анджелотті)», - ідеться в повідомленні.

Розпочне ж перший місяць весни 2 березня перлина світового балетного мистецтва «Лебедине озеро» П.І.Чайковського (сценічна редакція Анатолія Шекери) за участю Ольги Скрипченко (Одетта-Оділія), Станіслава Ольшанського (Принц Зігфрід), Ярослава Ткачука (Ротбард). А вже 3 березня прозвучить лірико-комічна опера Г.Доніцетті «Любовний напій» з Валентином Дитюком (Неморіно), Тарасом Штондою (Дулькамара – дебют Тараса в цій партії), Ольгою Нагорною (Адіна).

Зазначається, що 4 березня глядачі побачать балет «Дама з камеліями» (хореографія та постановка Аніко Рехвіашвілі). У головних ролях цієї драми за мотивами однойменного твору Александра Дюма – Анастасія Шевченко (Марі Дюплессі) та Денис Недак (Александр). 18 березня – балет Юрія Шевченка «За двома зайцями», який став творчою візитівкою Києва (балетмейстер-постановник – Віктор Литвинов). У головних ролях Микита Сухоруков (Голохвастий), Тетяна Андреєва (Проня).

Повідомляється, що 19 березня глядачі побачать оперу «Севільський цирульник» Дж.Россіні у постановці Анатолія Солов’яненка (Фігаро – Ігор Євдокименко, Альмавіва – Анатолій Погребний, Розіна – Ольга Фомічова, Бартоло – Андрій Маслаков, Дон Базіліо – Сергій Магера, Берта – Ірина Петрова, Фіорелло – Михайло Кірішев). А 24 березня – оперу Ж.Бізе «Кармен», в титульній партії якої одна з кращих Кармен Європи - Анжеліна Швачка.

Як зауважили у пресслужбі, квитки надходять у продаж за тиждень до заявленої дати вистави. Також в афіші можливі зміни – детальніше про найближчі заходи на сайті театру.

Розміщення глядачів у залі здійснюється відповідно до діючих карантинних вимог, обов’язковими залишаються дотримання маскового режиму та соціальної дистанції.