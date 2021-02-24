В Україні вперше покажуть 3D-балет «Лебедине озеро»

Прем’єра всесвітньо відомого балету «Лебедине озеро» вперше у 3D-форматі відбудеться 17 березня в Києві.

Про це повідомили організатори проєкту на пресконференції в Укрінформі.

«Нова продюсерська група Ukrainian World Ballet представляє новий проєкт «Лебедине озеро» у форматі 3D, з яким ми зараз стартуємо в Україні, а далі будемо просувати його в Європу і в світі. В Україні це вперше. Такого ще ніхто не робив. Ми зібрали потужну команду професіоналів у галузі класичного балету, в шоу-бізнесі, і саме завдяки цьому симбіозу народився формат балетної вистави, який поєднує вічну класику та новітні технології», - сказав керівник проєкту Андрій Сергєєв.

Пресконференція з нагоди прем’єри балету «Лебедине озеро» у 3D-форматі / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

За його словами, це новий формат у Європі та світі.

Вистава відбудеться на сцені Палацу «Україна» 17 березня: 80 артистів балету - у масштабних декораціях доповненої реальності, шоу супроводжуватиме симфонічний оркестр Київської опери (Kyiv Opera Theatre) під керівництвом заслуженого артиста України Віктора Плоскіни, відомого постановками в США, країнах Європи та Азії.

Фото: Ukrainian World Ballet, Facebook Продюсер проєкту – прима Національної опери народна артистка України Христина Шишпор зазначила, що не так давно отримала звання, і це визначило її подальшу місію, щоб донести любов до балету людям і залучити до цього молодь, - а саме зайнятися продюсуванням.

Фото: Ukrainian World Ballet, Facebook

«Формат «Лебедине озеро» - 3D передбачає використання більш потужних та сучасних візуальних ефектів та 3D-декорацій. А це саме те, чого жадає сучасний глядач. Талант українських артистів балету та нові можливості оздоблення спектаклю абсолютно точно виведуть цю перлину класики на новий рівень сприйняття», - переконана Шишпор.

Вона додала, що змалечку мріяла танцювати Одетту та Оділію в «Лебединому озері», виконувала ці ролі на сцені, а зараз вірить, що вічна класика у новому форматі може вразити глядача.

У цьому зв'язку художній керівник проєкту заслужений артист України Руслан Бенціанов заявив, що цей балет – справді нове, цікаве і незвичне явище.

«Ми не відходимо від канонів класики – це найголовніше – зберігаємо хореографію народного артиста Валерія Ковтуна. Щодо формату 3D – це спеціальний контент, виготовлений саме під цю виставу. LED-екрани розширять межі простору. Буде 10 тонн LED-екранів. Це сенсація, такого ніхто ще не робив», - сказав він.

За словами Бенціанова, глядач побачить «живі декорації» і зможе зануритись усередину дійства. Головні партії виконуватимуть прем’єр Віденської опери Денис Черевичко, прима-балерина Словацького національного театру у Братиславі Ольга Челпанова та прем’єр Національної опери України Олексій Тютюнник.

За словами Бенціанова, вистава відкладалася і команда очікувала на цю подію цілий рік, а тепер її чекають глядачі.

«Нас радує, що є ажіотаж серед людей, що їм це цікаво, тому що наше завдання, щоб глядач був задоволений і вражений», - підкреслив він.

Представляючи прем’єра Віденської державної опери українця Дениса Черевичка, художній керівник проєкту зазначив, що це «справді дуже талановитий, універсальний танцівник, який своєю майстерністю завоював визнання на багатьох сценах світу».

Сам танцівник, який спілкувався в онлайн-форматі з Відня, висловив сподівання, що «Лебедине озеро» в новому форматі буде чимось надзвичайним.

«Я з нетерпінням очікую на приїзд в Україну. Цей проєкт для мене дуже важливий, і мені би хотілось зробити власний внесок в український балет, в українське мистецтво», - сказав Черевичко.

З огляду на ризики, пов'язані з пандемією, зал Палацу «Україна» буде заповнений лише наполовину.

«Хотілося б, щоб багато людей побачили виставу. Але ми сподіваємося її повторити», - зауважив Бенціанов.

Головне фото: Ukrainian World Ballet, Facebook