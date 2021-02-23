У тегеранському театрі відбулася прем’єра вистави про Голодомор в Україні

На сцені театру Neauphle-le-Chateau в Тегерані відбулася прем’єра вистави про штучний голод у 1932-33 роках в Україні за іранською п'єсою «Голодомор».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Tehran Times.

Сценаристом спектаклю, який виконує трупа Seganeh, є Ali Safari. Режисер – Raha Hajizeinal. П'єсу ставитимуть в іранському театрі до 12 березня включно.

Ця вистава є заключною частиною трилогії, яку продюсували Safari та Hajizeinal. Перша з них називалася «Жіночий Освенцим», друга – «Берлін 10:10». Їх постановки відбулися у 2019 та 2020 роках.

Зауважимо, що 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. Загалом Голодомор в Україні офіційно визнали геноцидом українців 17 держав.

Нагадаємо, 2020 року в Італії вийшов друком історичний роман про події в Україні в часи Голодомору. Його автором є відомий італійський політолог, історик, письменник, професор римського університету «Ла Сапієнца» Руджеро Д’Алессандро.