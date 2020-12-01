В Італії вийшов друком історичний роман про події в Україні в часи Голодомору

Книга «Holodomor. Primavera in Ucraina» відомого політолога, історика, письменника Руджеро Д’Алессандро побачила світ в Італії.

Про це повідомляє посольство України в Італії в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Унікальне явище у світовій літературі! В Італії вийшов друком художній твір, присвячений подіям під час Голодомору в Україні. Його автором є відомий італійський політолог, історик, письменник, професор римського університету «Ла Сапієнца» Руджеро Д’Алессандро», - йдеться у дописі.

Як зазначається, у книзі розповідається історія майора радянської армії Михайла Саломова, якого направляють в Україну для участі у заходах зі знищення місцевого населення. Втім, під впливом людських емоцій та вражений жорстокістю своїх керівників, Саломов припиняє виконувати злочинні наказі й починає допомагати українцям пережити ці страшні часи.

«Тепер італійці мають змогу дізнатися правду про Голодомор не лише з наукових досліджень, таких як «Голодомор в Україні. Забутий геноцид» Е.Чінелли та «Великий голод» А.Епплбаум, але й з історичного роману Р.Д’Алессандро», - зауважили в посольстві.

Як повідомлялося, в Україні щороку в четверту суботу листопада відзначається День пам'яті жертв голодоморів 1921-22, 1932-33 та 1946-47 років.

Фото: Укрінформ, Посольство України в Італії/ Ambasciata d'Ucraina in Italia