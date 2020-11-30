В СКУ представили «Мережу нащадків» і запевнили, що відстоюватимуть визнання у світі Голодомору геноцидом

Світовий конґрес українців (СКУ) віддав шану пам’яті жертвам Голодомору-геноциду 1932-33 рр. в Україні та презентував свій унікальний проєкт - Міжнародну мережу нащадків жертв Голодомору.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті СКУ.

«Голодомор – це не лише трагедія України. Травма Голодомору стала частиною життя кожної країни, де живуть українці. Від свого заснування Світовий конґрес українців доносив світові правду про Голодомор. І сьогодні ми стоїмо за те, щоб кожна держава світу, а також ООН, визнали Голодомор геноцидом українського народу», - зазначив президент СКУ Павло Ґрод у своєму вступному слові 27 листопада під час віртуального заходу до 87-х роковин Голодомору.

Президент СКУ підкреслив, що «світ має знати правду, саме тому Світовий конґрес українців створює Міжнародну мережу нащадків Голодомору».

У свою чергу, голова Міжнародної мережі нащадків жертв Голодомору Ольга Сорока зауважила: «Ми, нащадки, знаємо правду. Ми чули, як наші сім’ї розповідали про їхнї страждання під час Голодомору, і ми зобов’язані передати цю історію майбутнім поколінням, щоб об’єднати тих кровних родичів тих, хто вижив під час Голодомору».

У Світовому конґресі українців також закликали українські громади у світі запалити свічки пам’яті та спільно вшанувати жертв Голодомору-геноциду 1932-33 років.

У віртуальній події взяли участь: президент СКУ Павло Ґрод; голова Міжнародного координаційного комітету у справі вшанування Голодомору Стефан Романів; глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав (Шевчук); митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній; голова Міжнародної мережі нащадків жертв Голодомору Ольга Сорока.

Під час заходу Романів розповів про акції СКУ та ініціативи у партнерстві з іншими організаціями.

Зокрема, продовжується збір підписів до петиції про внесення слова Голодомор у словники англійської мови. Підписати петицію можна за посиланням.

Нещодавно на платформі «Зерна правди» розпочався збір коштів для будівництва ІІ черги Національного музею Голодомору-геноциду до 2023 року. Платформа створена Міжнародним благодійним фондом розвитку Меморіалу жертв Голодомору, співзасновником якого є Світовий конґрес українців

З 20 листопада 2020 року до 31 березня 2021 року в музеї Голодомору-геноциду, за підтримки Світового конґресу українців, експонується виставка Лесі Марущак «МАРІЯ».

У суботу, 28 листопада, представництво СКУ в Україні приєдналося до урочистого молебня глав Православної цекрви України та Української греко-католицької церкви в Києві, під стінами Національного Музею Голодомору-геноциду. Участь в молитві також взяла посол Канади в Україні Лариса Ґаладза, віцепрезидент СКУ Олена Кошарна та президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

Президент Світового конґресу українців Павло Ґрод та виконавча директорка СКУ Марія Купріянова 28 листопада вшанували пам'ять жертв Голодомору на меморіалі в Торонто, повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці. Хоча офіційні заходи в Торонто були скасовані через коронавірус, українці протягом дня приходили родинами і покладали квіти до бронзової дівчинки, вшановуючи пам’ять жертв Голодомору.

В СКУ подякували українцям звідусюди, хто долучився до всесвітньої акції «Запали свічку».

Читайте також: Українці в Римі закликали парламент Італії визнати Голодомор геноцидом

Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців в Фейсбуці