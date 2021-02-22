Виставу за Лесею Українкою покажуть у кіно, театрі та онлайн

Виставу «Камінний господар» за драмою Лесі Українки, починаючи з 25 лютого і протягом місяця, покажуть по всій Україні у кіно, театрі та онлайн.

Як повідомляє Укрінформ, покази відбудуться в рамках мультиформатного проєкту «Театр 360 градусів».

«Головна мета нашого проєкту — зробити театр доступним кожному, поширити його у всі максимально доступні нам виміри, щоб кожен українець міг доторкнутися та відчути справжню силу театру та ейфорію від нього. Адже у найважчі часи саме культура рятувала країну. І нині саме такий період, коли мистецькі заходи та якісний театр сприяють нашій самоідентифікації як народу і як особистості, та дарують емоції, які зараз так потрібні людям», — розповіла продюсер «Театру 360 градусів», актриса Даша Малахова.

воєю мотиваторкою продюсери називають саму Лесю Українку — революціонерку, яка навіть через 150 років є драйвером прогресу української театральної культури. Саме тому вистава «Камінний господар», що була прем’єрною в рамках проєкту «Театр 360 градусів», розпочинає історію українського театру в кіно.

Організатори переконані, що це розширить театральну аудиторію в десятки разів, а великі твори авангардної та геніальної Лесі побачать українці у кожному куточку країни та навіть за її межами.

Перший тиждень показів пройде у мережі Multiplex (з 25 лютого), а після до святкування долучається «Планета Кіно» (з 5 березня), «Сінема Сіті» (з 10 березня), мережа комунальних кінотеатрів «Київкінофільм» (з 19 березня), а також інші кінозали у 15 містах України.

Окрім того, кияни та гості міста можуть відвідати виставу у Театрі на Подолі, що відбудеться 25 лютого та 9 березня.

Як повідомлялося, цієї осені відеоверсію виставии Театру на Подолі «Камінний господар» в інтерпретації режисера Івана Уривського за 10 днів онлайн-показів уже переглянули понад 40 тис. українців.

Фото: bestin.ua