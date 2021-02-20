Забужко: Європейська культура сьогодні доходить до речей, які заявила Леся Українка

Європейська культура сьогодні доходить до речей, які заявила Леся Українка.

На цьому наголосила письменниця Оксана Забужко в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

"Сьогодні європейська культура доходить до певних речей, які Лариса Косач заявила на початку ХХ століття. І без неї історія європейської література ХХ століття, звичайно, не просто не повна, а зяє здоровенною дірою, тому що це справді письменниця першої величини", - переконана Забужко.

За її словами, вражає, як у тодішній Україні, якої політично і на мапі не існувало, могла з’явитися письменниця, котра "писала так, ніби Україна вже є, ніби це модерна нація". "Але яким чином вона могла справді випередити європейську літературу, найрозвиненіші європейські літератури свого часу?!" - зауважила Забужко.

На її переконання, саме Леся Українка "видала українцям паспорт, що ми – культурна нація".

"От я би тут її першою у цьому списку, що ми – культурна нація, що ми – європейська нація. Наскільки ми цей паспорт цього року потрапимо для себе актуалізувати – це питання відкрите і це виклик для всіх", - зауважила письменниця у контексті відзначення цього року 150-річчя Лесі Українки.

Говорячи про вплив Лесі Українки на українське жіноче письменництво загалом, Забужко зазначила: "Я завжди кажу: якби не було її, то не було би мене".

Як повідомлялося, 29 січня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 150-річчя від дня народження видатної української письменниці, громадської діячки Лесі Українки.

Протягом 2021 року під егідою Міністерства культури і інформаційної політики та Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти відбудеться серія заходів з нагоди 150-річного ювілею Лесі Українки.