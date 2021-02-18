Театральний фестиваль-премія «ГРА» оголосив прийом заявок

Четвертий Всеукраїнський театральний фестиваль-премія «ГРА» («GreatRealArt», «GRA») оголосив про початок прийому заявок на участь.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Засновником та організатором фестивалю-премії є Національна спілка театральних діячів України. Головна мета премії – об’єднати всі театри країни та презентувати їх найкращі здобутки, популяризувати національне театральне мистецтво в усіх його жанрах, стилях і формах, визначити провідні тенденції та стимулювати розвиток українського театрального конкурентного середовища.

«ГРА» проводиться на конкурсній основі за підсумками минулого календарного року. Цього року розглядатимуться прем’єри, які вийшли у період з 1 січня по 31 грудня 2020 року. У фестивалі можуть взяти участь професійних театральних колективів усіх без винятку форм власності (державні, комунальні, приватні тощо).

Відслідковувати всі етапи довірено експертній раді у такому складі: Юлія Бентя (м. Київ), Ганна Веселовська (м. Київ), Анастасія Гайшенець (м. Київ), Роман Лаврентій (м. Львів), Олена Либо (м. Харків), Людмила Олтаржевська (м. Київ), Віктор Рубан (м. Київ), Юлія Сущенко (м. Одеса), Юлій Швець (м. Київ), голова Ольга Стельмашевська (м. Київ).

Відбір учасників буде здійснюватися у кілька етапів. На першому на основі поданих від театрів заявок експертна рада сформує лонглист учасників (до 27 березня). Потім, після перегляду наживо вистав із лонглиста формується шортлист з 12 постановок (перша половина липня).

Третій етап передбачає показ вистав у Києві та визначення переможців міжнародним журі (друга половина листопада).

Утім, у графік проведення фестивалю-премії можуть внести зміни у зв’язку із дією карантинних обмежень.

Лауреати визначаються у шести загальних номінаціях: "За найкращу драматичну виставу"; "За найкращу виставу для дітей"; "За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу"; "За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу"; "За найкращу камерну виставу (до 150 глядачів)"; "За найкращу пошуково-експериментальну виставу (на перетині театральних / мистецьких жанрів)".

Є також шість індивідуальних номінацій: "За найкращу жіночу роль"; "За найкращу чоловічу роль"; "За найкращу режисерську роботу"; "За найкращу сценографію"; "За найкраще пластичне рішення вистави"; "За найкраще музичне рішення вистави".