Одеський кінофестиваль оголосив склад комісії, що формуватиме конкурсну програму

12-ий Одеський міжнародний кінофестиваль представив незалежну відбіркову комісію, яка формуватиме конкурсну програму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба фестивалю.

«До складу відбіркової комісії увійшли продюсер та ексголова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, журналістка та кінокритик Катерина Сліпченко, програмний директор «Артхаус Трафік» Ілля Дядик та куратор кіносекції одеського «Зеленого театру» Ольга Сидорушкіна. Очолить комісію програмний консультант ОМКФ Алік Шпилюк», - ідеться в повідомленні.

Як зазначив голова відбіркової комісії, національна конкурсна програма з моменту започаткування на ОМКФ у 2012 році постійно росла та масштабувалася, відбувався стрімкий розвиток українського кіно.

«Тож з нагоди 30-річчя незалежності України на 12-му ОМКФ акцент буде зроблено саме на Національну програму, селекцію фільмів якої здійснюватиме затверджена відбіркова комісія, створена для незалежного експертного оцінювання конкурсної програми. Таким чином, Національну програму формуватимуть фахівці кіногалузі, які зможуть надати об’єктивні рекомендації щодо кожного з можливих конкурсантів», - прокоментував Шпилюк.

Незалежна відбіркова комісія формуватиме програму Національного конкурсу (повний і короткий метр) та конкурсні програми секцій Film industry office. Крім того, фільми, подані до Національного конкурсу, можуть потрапити і до позаконкурсних секцій за узгодженням: «Гала-прем’єри» або «Фестиваль Фестивалів».

Прийом заявок на участь у Національній конкурсній програмі буде відкрито незабаром.

12-й Одеський міжнародний кінофестиваль проходитиме 14-21 серпня 2021 року.