Виставу «Лис Микита» від Львівської опери тепер можна переглянути онлайн

Оперу «Лис Микита», яку номіновано в цьому році на Шевченківську премію, тепер можна переглянути онлайн. Відеоверсія вистави створена за підтримки Українського культурного фонду.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в пресслужбі Львівської національної опери.

«Днями ми презентували відеоверсію вистави для сімейного перегляду «Лис Микита» сучасного українського композитора Івана Небесного за мотивами казки Івана Франка. Тепер батьки разом зі своїми дітьми мають змогу переглянути онлайн оперу із вражаючим візуальним рядом, неймовірними масками та костюмами персонажів, феєрією світла, 3D-анімацією, повітряними гімнастами», - розповіла керівниця пресслужби Львівської національної опери Стефанія Олійник.

За її словами, вихід відеоверсії вистави присвятили «дню народження» опери, а саме – першій річниці її світової прем’єри, яка відбулася 21 лютого 2020 року на сцені Львівської національної опери. «Лис Микита» був написаний композитором Іваном Небесним на ексклюзивне замовлення театру в рамках програми розвитку генерального директора - художнього керівника театру Василя Вовкуна «Український прорив».

Наприкінці 2020 року виставу та її постановників – лібретиста та режисера Василя Вовкуна, композитора Івана Небесного та художницю костюмів Ганну Іпатьєву - було номіновано на здобуття Національної премії України імені Т. Шевченка.

Відеоверсія вистави була створена за підтримки Українського культурного фонду. Переглянути її можна на Ютубканалі Львівської національної опери.

Наживо переглянути «Лиса Микиту» на сцені Львівської національної опери можна 21 лютого – в день першої річниці прем’єри опери відбудуться одразу дві вистави, о 14:00 та 19:00.

Фото: Руслан Литвин