Радіо RFI випадково опублікувало некрологи королеви Британії та ще сотні знаменитостей

Радіостанція Radio France Internationale (RFI) випадково опублікувала заготовлені некрологи 100 живих знаменитостей поважного віку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

До списку людей, імена яких згадувалися в некрологах, потрапили зокрема королева Великої Британії Єлизавета II, американський актор Клінт Іствуд, бразильський футболіст Пеле, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї, експрезидент США Джиммі Картер, а також колишній кубинський лідер і глава Компартії Куби Рауль Кастро.

Згідно із заявою радіостанції, до публікації призвела «технічна проблема». Вона виникла при переведенні веб-сайту RFI до іншої системи управління контентом. В результаті цього було опубліковано близько 100 заготовок, не лише на сайті радіостанції, але і їхніх партнерів, у тому числі Google та Yahoo.

Зокрема, після помилки повідомлення від RFI про «смерть» 77-річного французького бізнесмена Берні Талі передрукували деякі видання щонайменше кілька разів.

Як зазначається, телерадіоорганізації та ЗМІ часто роблять заготовки некрологів, щоб мати змогу негайно опублікувати їх, на випадок коли та чи інша відома особистість піде з життя.

Опісля французька радіостанція вибачилася перед аудиторією та зацікавленими особами.

Варто зазначити, що всі згадані вище особи наразі живі.