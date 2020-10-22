Кінофестиваль Kharkiv MeetDocs відбудеться в онлайн-форматі

4-ий Міжнародний кінофестиваль Kharkiv MeetDocs через посилення у Харкові карантину відбудеться в онлайн-форматі.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі кінофоруму.

«У зв’язку з переходом міста Харків до «червоної» карантинної зони, закриттям кінотеатрів і закладів культури ми обмежені у можливості провести заплановані офлайнові кінопокази в рамках нашого кінофестивалю. Втім, фестиваль не скасовується, а переходить в онлайн. Усі покази фільмів на сайті meetdocsfestival.com будуть безкоштовними», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, кількість сеансів на деякі картини з програми буде обмеженою. Для перегляду фільмів треба буде зареєструватися на офіційному сайті кінофестивалю.

Крім того, через оновлення формату попередня програма зазнала змін. Онлайн на сайті кінофестивалю відбудеться трансляція і позаконкурсної програми. Більша частина програми збережена, додалися й нові картини.

Фільмом-закриттям 31 жовтня стане картина «Будинок» режисерок Тетяни Кононенко та Матільди Местер. Стрічка присвячена Держпрому — символу Харкова й шедевру конструктивізму.

Однак відбудуться покази фільмів «Атлантида», «В.Сильвестров» і «Земля блакитна, ніби апельсин».

Утім, організаторам вдалося зберегти деякі активності у Харкові. Так, офлайн 30 жовтня з 12:00 до 14:00 відбудеться паблік-ток з акторкою, володаркою «Золотої Дзиґи» за найкращу жіночу роль Риммою Зюбіною.

В Invite Hub у Харкові відбудеться фестиваль короткометражного незалежного українського кіно «Бардак-офлайн» (для дозволеної за умов «червоної» карантинної зони кількості глядачів - 20 осіб). Показ фільмів програми «Бардак» пройде 30 жовтня з 15:00 до 18:40 з дотриманням вимог МОЗ, ВООЗ, міської та обласної влади. У Zoom відбудуться майстер-класи від Дар’ї Онищенко, Анни Жижи, Лади Сабової, Vialex Motion Lab.

У Києві 30 жовтня з 18:00 до 19:00 у HUB 4.0 відбудеться майстер-клас Ганни Ярошевич і Альони Качкан «Case study. Як зробити успішний краудфандинг: кейс фільму "Май далеко, май добре“».

31 жовтня у Києві у Kooperativ Afisha відбудуться пітчинг документальних кінопроєктів і церемонія нагородження переможців фестивалю.

Раніше оргкомітет фестивалю повідомляв, що вперше за підтримки Українського культурного фонду онлайн пройде Національний конкурс повнометражних документальних фільмів, вироблених в Україні або в копродукції. Кожен фільм буде доступний для перегляду дві доби. Переможця визначить журі.

За підтримки Українського культурного фонду онлайн відбудеться вдруге конкурс дитячого соціального відео та конкурс українського короткометражного незалежного кіно «Бардак», до якого увійшли 23 відеоролики. Голосувати за ролики можна на сайті фестивалю з 26 до 28 жовтня. Переможця обере журі.

Трансляція онлайн-конкурсу «Бардак» відбудеться 29 жовтня.

Рубрика MeetRetrospective переходить у телевізійний формат.

Головний інформаційний партнер кінофестивалю телеканал Simon у своєму ефірі весь фестивальний тиждень показуватиме ретроспективу фільмів.

Фестиваль відбувається за підтримки Федерального міністерства іноземних справ Німеччини, Державного агентства України з питань кіно й Українського культурного фонду.

Як повідомляв Укрінформ, цьогоріч міжнародний кінофестиваль Kharkiv Meet Docs триватиме майже тиждень — з 26 до 31 жовтня.