У Варшаві розпочався кінофестиваль Ukraїna!

Показом фільму Олега Сенцова “Номери” у варшавському кінотеатрі “Ілюзіон” у середу ввечері розпочався 5-й кінофестиваль Ukraїna!

Цьогорічний фестиваль відбувається у жорстких санітарно-епідеміологічних умовах через пандемію коронавірусу за обмеженої кількості глядачів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомила директорка кінофестивалю Беата Бєронська-Лях цьогорічний фестиваль було дуже складно підготувати, адже до останнього не було відомо, чи у зв’язку із загостренням пандемії COVID-19 і входженням Варшави до жовтої, а потім червоної зони, кінотеатри не закриють для глядачів.

“Наш фестиваль вже стає відомим не лише в Україні, але й за океаном, наприклад Нью-Йорку. Інші міста хочуть брати з нас приклад і показувати українські фільми. Це безсумнівний успіх цього фестивалю”,- підкреслила Бєронська-Лях.

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Посол України в Польщі Андрій Дещиця підкреслив, що попри всі нинішні коронавірусні обмеження фестиваль вдалося організувати у Варшаві і Любліні і висловив побажання, що значна кількість поляків зможе також побачити українські фільми в онлайн-режимі. Він зазначив, що завдяки фестивалю усію бажаючі можуть побачити у кінотеатрі не лише фільми, але й фотоекспозицію “Discover Ukraine” (Відкриваючи Україну), завдяки чому поляки, можливо, хотітимуть відвідати Україну.

Дещиця також побажав, щоб фестиваль Ukraїna розвивався надалі і в наступному році його було представлено також і в інших містах Польщі.

Як інформувало агентство, цьогорічний варшавський кінофестиваль Ukraїna! через пандемію COVID-19 відбудеться у гібридному режимі. На ньому буде показано 35 художніх, документальних та короткометражних кінострічок як у кінотеатрі “Ілюзіон”, так і в онлайн-режимі.

Зокрема, на ньому покажуть також документальний фільм, який нещодавно переміг на 17-му кінофестивалі Millennium Docs Against Gravity в Польщі - “Земля блакитна, ніби апельсин” режисерки Ірини Цілик. На кінофестивалі також буде показано кілька документальних стрічок режисера Сергія Лозниці –“Аустерліц”, “Похорон Сталіна” тощо.

Крім того, на фестивалі буде показано фільми, які перемогли на кінофестивалі Ukraїna! в минулі роки – “Гніздо горлиці”, “Міф”, “Процес. Російська Федерація проти Олега Сенцова”, “Додому”.

На кінофестивалі відбудуться також супутні події – виставки, дискусії тощо.

У рамках цьогорічного кінофестивалю буде показано також два білоруські фільми – “Стриптиз і Війна” та “Два”.

Як і торік, фестиваль Ukraїna! відбудеться не лише у Варшаві, але й у Любліні.