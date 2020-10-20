Український національний музей в Чикаго запрошує на аукціон

Український національний музей в Чикаго проведе 24 жовтня аукціон з нагоди 68-ї річниці свого заснування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу у Фейсбуці.

Захід під назвою «Мuseum Reflection» проходитиме віртуально.

Охочі матимуть нагоду поповнити свою колекції роботами відомих українських митців, серед яких, зокрема, картина художниці Віри Барінової-Кулеби «Сорочка коханому» (полотно, олія 1992, 26” x 28”).

Серед гостей заходу:

- український вокальний дует народних артисток України Лесі та Галі Тельнюк;

- Олег Скрипка, український музикант, засновник гурту "ВВ", фестивалей "Країна мрій" та "Рок-Січ";

- Тарас Тополя, соліст популярного гурту «Антитіла», молодіжний посол UNICEF в Україні, cпівзасновник БФ «Вільні ЮА», волонтер. Він ініціював та спільно з волонтерами втілив у життя масштабну виставку «Ukraine Exist» в стінах штаб-квартири ООН В Нью-Йорку та в Українському національному музеї в Чикаго;

- Віктор Морозов, український співак, композитор, перекладач, член Українського ПЕН;

- Софія Федина, телеведуча, співачка, громадський діяч та волонтер;

- Сергій Собко, Герой України, полковник Збройних Сил України, командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади;

- Сергій Фоменко (Фома). Український співак, композитор, музикант, лідер гурту "Мандри", волонтер;

- Гайдемарі Стефанишин Пайпер - найвідоміша та найуспішніша американська астронавтка.

Аукціон транслюватиметься на сайті музею та сторінці у Фейсбуці. Початок о 18:00 за місцевим часом.

Як відомо, Віра Барінова-Кулеба – Народна художниця України. Народилася 1 грудня 1938 року у селі Кулебине, нині село Римарівка Гадяцького р-ну Полтавської області. Навчалася у Харківському художньому училищі (від 1954). Закінчила Київський художній інститут (1965). З 1968 року працює в Київській Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Художниця працює в традиціях реалізму та неофольклоризму. Один із її характерних мотивів – співвідношення мікрокосмосу з макрокосмом, їх неподільність. Твори зберігаються в НХМ та інших музеях України, США, Канади, Фінляндії, Швейцарії, Великої Британії. Зараз живе в Києві.

Фото: Український національний музей в Чикаго