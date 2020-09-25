Від коронавірусу помер закарпатський художник Юрій Боднар

В Ужгороді помер художник Юрій Боднар, майстер станкового живопису, член Національної спілки художників України.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці донька художника Леся Боднар.

“Серце розриває страшенний біль... Тата не стало. 65” - написала донька художника Леся Боднар на його сторінці.

Як повідомили друзі художника, причиною смерті став коронавірус.

Художник інфікувався разом із дружиною, в обох - важкий перебіг хвороби, дружина також перебуває в лікарні. Учора Юрія Боднаря підключили до апарату ШВЛ. Сьогодні його не стало.

Юрій Боднар народився 28 червня 1955 року на Іршавщині в селі Довге, вчився на Тернопільщині та проживав в Ужгороді.

Він писав твори у галузі станкового живопису, в жанрах портрету, пейзажу й натюрморту.