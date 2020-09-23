Помер соліст Луганської обласної філармонії Ігор Новіков, у якого діагностували COVID-19

У Сєверодонецьку на 49-му році життя помер лауреат всеукраїнських і міжнародних конкурсів і фестивалів, соліст Луганської обласної філармонії Ігор Новіков. Напередодні його дружина Олена Босенко написала, що у чоловіка діагностували COVID-19.

Про смерть актора повідомляється на сторінці філармонії у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Ігор Віталійович був гордістю філармонії, володів сильним тенором... В його репертуарі були твори найрізноманітніших жанрів: старовинні арії, романси, пісні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 14 років співак боровся з важкою хворобою. У 2006 році Новіков переніс трансплантацію нирки, тоді донором стала його мати. Проте через 9 років нирка почала відторгатися, і артист був змушений майже щодня проходити процедуру діалізу, аби вижити. У 2020 році Ігор знову переніс операцію з трансплантації.

А 18 вересня дружина артиста Олена Босенко написала у Фейсбуці, що у чоловіка діагностували COVID19.

"Сильно уражені легені, підключений до апарату ШВЛ (штучної вентиляції легенів). Оскільки Ігор Новіков нещодавно переніс операцію з трансплантації нирки, імунітет у нього дуже слабкий, але організм бореться з хворобою", - писала вона.