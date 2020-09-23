Помер соліст Луганської обласної філармонії Ігор Новіков, у якого діагностували COVID-19
Про смерть актора повідомляється на сторінці філармонії у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Ігор Віталійович був гордістю філармонії, володів сильним тенором... В його репертуарі були твори найрізноманітніших жанрів: старовинні арії, романси, пісні", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, 14 років співак боровся з важкою хворобою. У 2006 році Новіков переніс трансплантацію нирки, тоді донором стала його мати. Проте через 9 років нирка почала відторгатися, і артист був змушений майже щодня проходити процедуру діалізу, аби вижити. У 2020 році Ігор знову переніс операцію з трансплантації.
А 18 вересня дружина артиста Олена Босенко написала у Фейсбуці, що у чоловіка діагностували COVID19.
"Сильно уражені легені, підключений до апарату ШВЛ (штучної вентиляції легенів). Оскільки Ігор Новіков нещодавно переніс операцію з трансплантації нирки, імунітет у нього дуже слабкий, але організм бореться з хворобою", - писала вона.