Франція частково профінансує зйомки фільму "Памфір"

Проєкт художнього фільму «Памфір» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука дістав фінансову підтримку Французького національного центру кіно (CNC Aide aux cínemas du monde).

Про це повідомляється на сайті Держкіно, за підтримки якого створюється фільм.

«Проєкт художнього фільму «Памфір» став одним з переможців у секції підтримки виробництва дебютних фільмів. Кожного року в межах тільки цієї секції фонд отримує понад 800 заявок з усього світу і за результатами конкурсу обирає лише 20», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, Aide Aux Cínemas du Monde – знаковий фонд, метою якого є участь Франції у виробництві міжнародних фільмів, що мають виняткову художню якість, здатність представляти різні точки зору, а також унікальну кіномову. Торік на Каннському кінофестивалі було представлено 17 проєктів, підтриманих цим фондом.

«Я пишаюся тим, що стала частиною цієї приголомшливої художньої пригоди, і рада залучити CNC та ключових французьких гравців до виробництва проєкту», - зауважила копродюсер фільму Лора Бріан (Франція).

Водночас копродюсер від України Олександра Костіна зазначає, що французький кіноринок є найбільшим та найважливішим для дистрибуції незалежного авторського кіно. «Ми надзвичайно щасливі вітати нашого копродюсера Лору Бріан, вдячні їй за підтримку та надзвичайно раді, що ще на стадії сценарію показ майбутнього фільму гарантований у Франції, Польщі, Швейцарії, Нідерландах та Україні», - сказала вона.

Зйомки фільму розпочнуться восени.

Проєкт у 2019 році став одним з переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно, він також здобув підтримку Польського інституту кіно (PISF), швейцарського фонду Visions Sud Est та одного із найбільш відомих фондів у Європі, що фінансують експериментальне кіно, – Hubert Bals Fund.

Девелопмент проєкту здійснювався за підтримки Українського rультурного фонду. Проєкт був розроблений у двох найвпливовіших сценарних майстернях – TorinoFilmLab (Script&Pitch) та Midpoint Intensive.

Виробництвом фільму займається компанія BOSONFILM, продюсер Олександра Костіна, спільно з MADANTS (Польща) та Les Films D’Ìci (Франція).