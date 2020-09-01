Фільм "Черкаси" тепер можна переглянути онлайн

Військова екшн-драма "Черкаси" відтепер доступна в мережі інтернет.

Про це повідомляється на сторінці фільму у Фейсбуці.

«Відсьогодні воєнну екшн-драму можна придбати на необмежений термін на сервісах MEGOGO, SWEET.TV, OLL.TV. А з 15 вересня стрічка стане доступною для купівлі на встановлений час на платформах VOLIA, 1+1 VIDEO, Takflix, MEGOGO, SWEET.TV та OLL.TV», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фільм розповідає про початок окупації Криму та тритижневий опір останнього українського корабля в Криму.

«Ми дуже раді, що нарешті українці зможуть переглянути «Черкаси» онлайн. Прокат стрічки був тимчасово зупинений через карантин, і багато глядачів, які планували подивитися фільм, не встигли. Навіть коли така змога з’явилась, не всі наважилися на похід у кіно. Нас часто запитували, коли ж з’явиться можливість легально побачити «Черкаси» в інтернеті, адже для українських фільмів це все ще рідкість. І ось вона з’явилася», - сказав головний виконавчий директор FILM.UA Distribution Ігор Сторчак.

Як повідомляв Укрінформ, прем'єра фільму відбулася 27 лютого, проте 12 березня у зв’язку з пандемією прокат стрічки довелося зупинити. У повторний прокат фільм повернувся 3 липня з відкриттям кінотеатрів.

«Черкаси» – режисерська робота Тимура Ященка про події весни 2014 року під час анексії Криму.

Консультантом фільму був реальний командир тральщика «Черкаси» Юрій Федаш, а до акторського складу увійшли моряки, які тримали оборону на кораблі навесні 2014 року.

У ролях знімалися Роман Семисал, Дмитро Сова, Євген Ламах, Олег Щербина, Руслан Коваль, Євген Авдєєнко, Вадим Лялько.

«Черкаси» - це перший художній фільм про Воєнно-морські сили України. Автори сценарію - Тимур Ященко, Роберт Квільман. Продюсери - Марта Лотиш, Ірина Клименко. Оператор - Юрій Дунай.

Виробництво - ТОВ “МКК фільм сервіс” (Україна) та Inter Media LLC (Польща) за підтримки Держкіно та ВМС.

Прем’єра фестивальної версії фільму відбулася 16 липня 2019 року на 10-му Одеському міжнародному кінофестивалі. У жовтні 2019 року стрічка взяла участь в основному конкурсі 35-то Варшавського міжнародного кінофестивалю.