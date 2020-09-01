У Києві почалися зйомки містичного трилера "Егрегор"

Після карантинної перерви у Києві стартували зйомки повнометражного художнього фільму Egregor – пригодницького трилера з елементами містики.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

«Зйомки фільму відбудуться в Україні – у Києві та Львові, а також у Польщі та США, а саме в у Нью-Йорку. Реліз фільму планується на 2021 рік», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, режисер стрічки – Станіслав Капралов, чию дебютну картину Let it Snow нещодавно придбав найбільший у світі американський дистриб’ютор Lionsgate. Генеральний продюсер – Сергій Лавренюк, компанія Solar Media Entertainment. Стрічка створюється за підтримки Держкіно за результатами Дев’ятого конкурсного відбору кінопроєктів.

В основі сюжету – історія про давній культ, таємний орден, який впродовж сотень років утворює містичних Егрегорів, щоб отримати можливість керувати свідомістю людства та заволодіти світом.

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Головні ролі у фільмі виконують Омрі Роуз – американський актор, відомий за участю у фільмах «Непокора» (2018) і «Ліга справедливості» (2017), - та Олена Лавренюк – українська актриса театру та кіно, виконавиця головних ролей у фільмах « Dzidzio Контрабас» та «11 дітей з Моршина».

Глядачі побачать у фільмі також Данієля Ольбрихського – улюбленого польського актора відомих режисерів Анджея Вайди, Кшиштофа Зануссі та Єжи Гоффмана; Валерію Караман – партнерку Віллема Дефо та Роберта Паттінсона у фільмі «Маяк» (2019); Анджея Зелінського, відомого своїми ролями у серіалі «Ватага» виробництва HBO та фільмі «Піаніст» (2002) Романа Поланського.

Фото: Backstage Egregor