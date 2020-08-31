УКФ отримав понад 400 заявок на підтримку культури під час карантину

УКФ отримав понад 400 заявок на підтримку культури під час карантину

Укрінформ
Український культурний фонд отримав більш ніж 400 заявок на програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики у Фейсбук.

«Завершилась подача заявок на отримання інституційної підтримки для культури в часи кризи від Українського культурного фонду. Подано понад 400 заявок із загальним бюджетом проєктів близько 300 млн гривень», - ідеться в повідомленні.

У МКІП назвали це чудовим результатом і додали, що гроші на культуру все ще є, тож скоро міністерство та УКФ запустять наступний етап збору аплікацій. «Разом невпинно працюємо, адже культура потребує підтримки і держава її надає», - закликали у МКІП.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня було спрощено та продовжено до 28 серпня процедуру подачі заявок на грантову програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка». За словами міністра культури та інформаційної політики, культурні інституції, що отримають грант, зможуть спрямувати кошти на погашення кредитної заборгованості та компенсацію банківських кредитів, які виникли через карантин з 12 березня 2020 року, на виплату винагороди своїм працівникам до кінця 2020 року, а також на стабілізацію своєї діяльності.

Своєю чергою Український культурний фонд повідомляв, що загальний бюджет програми було збільшено до 580,9 млн грн.

Прийом аплікаційних заявок на конкурсну програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» Український культурний фонд розпочав 30 липня. Цілі програми визначались як: підтримка організаційної спроможності культурних інституцій всіх форм власності, що зазнали впливу внаслідок дії карантинних обмежень; сприяння збільшенню робочих місць в креативних індустріях та убезпечення скорочення працівників; стабілізація роботи суб'єктів культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму через компенсацію збитків у зв’язку із дією карантинних обмежень; підтримка кіноіндустрії в часи пандемії. Бюджет програми на той час становив 540 млн грн.

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