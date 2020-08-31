УКФ отримав понад 400 заявок на підтримку культури під час карантину

Український культурний фонд отримав більш ніж 400 заявок на програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики у Фейсбук.

«Завершилась подача заявок на отримання інституційної підтримки для культури в часи кризи від Українського культурного фонду. Подано понад 400 заявок із загальним бюджетом проєктів близько 300 млн гривень», - ідеться в повідомленні.

У МКІП назвали це чудовим результатом і додали, що гроші на культуру все ще є, тож скоро міністерство та УКФ запустять наступний етап збору аплікацій. «Разом невпинно працюємо, адже культура потребує підтримки і держава її надає», - закликали у МКІП.

Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня було спрощено та продовжено до 28 серпня процедуру подачі заявок на грантову програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка». За словами міністра культури та інформаційної політики, культурні інституції, що отримають грант, зможуть спрямувати кошти на погашення кредитної заборгованості та компенсацію банківських кредитів, які виникли через карантин з 12 березня 2020 року, на виплату винагороди своїм працівникам до кінця 2020 року, а також на стабілізацію своєї діяльності.

Своєю чергою Український культурний фонд повідомляв, що загальний бюджет програми було збільшено до 580,9 млн грн.

Прийом аплікаційних заявок на конкурсну програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» Український культурний фонд розпочав 30 липня. Цілі програми визначались як: підтримка організаційної спроможності культурних інституцій всіх форм власності, що зазнали впливу внаслідок дії карантинних обмежень; сприяння збільшенню робочих місць в креативних індустріях та убезпечення скорочення працівників; стабілізація роботи суб'єктів культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму через компенсацію збитків у зв’язку із дією карантинних обмежень; підтримка кіноіндустрії в часи пандемії. Бюджет програми на той час становив 540 млн грн.