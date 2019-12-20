Українська письменниця вперше отримала шведський Орден полярної зірки

Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг вручив українській письменниці та перекладачці Галині Кирпі шведську нагороду високого рівня за заслуги в галузі науки, літератури та культури - Орден полярної зірки.

Про це повідомило Посольство Швеції у Facebook.

"Завдяки Галині Кирпі український читач може оцінити твори визнаних у світі письменників, які творили й творять для дітей і дорослих, зокрема шведських – Астрід Ліндґрен, Марії Ґріпе, Оке Гольмберґа, Ульфа Старка, Свена Нордквіста, Єсти Кнутсона, Барбру Ліндґрен, Ґунгільд Селін, Рус Лаґеркранц, Еллен Карлсон та інших", - зазначили у диппредставництві.

Орден полярної зірки свого часу отримали шведський вчений ботанік Карл Лінней, данський письменник Ганс Крістіан Андерсен, американська письменниця інтелектуалка Сьюзан Зонтаґ, поінформували у Посольстві.

Фото: Embassy of Sweden in Kyiv.