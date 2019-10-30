HBO відмовився від приквелу "Гри престолів"

Телеканал НВО вирішив відмовитися від зйомок серіалу-приквелу «Гри престолів», шоуранер повідомила акторам про скасування проєкту.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

«Безіменний пріквел "Гри престолів" від Джейн Голдман не буде просуватися HBO», - йдеться у повідомленні.

У НВО вирішили відмовитися від просування проєкту, пілотну серію якого відзняли ще влітку. Згідно з джерелами видання, керівниця проекту Джейн Голдман відправила акторам e-mail із повідомленням про його закриття.

Телеканал HBO, як це зазвичай буває з проектами в розробці, відмовився від коментарів.

Сюжет безіменного проєкту мав зосередитися на «Добі героїв» і найпершій в історії битві людей із Білими блукачами, з якими боролися герої серіалу «Гра престолів», знятого за мотивами серії книг Джорджа Р. Р. Мартіна «Пісня Льоду і Полум'я».

Натомість, за даними The Hollywood Reporter, телеканал HBO анонсував зйомки нового серіалу-приквелу «Гри престолів», в якому йтиметься про історію Дому Таргарієнів.

Події у серіалі про Таргарієнів відбуватимуться за 300 років до подій у «Грі престолів». Над проєктом працюватимуть автор циклу «Пісня льоду і полум'я» Джордж Мартін і сценарист Раян Кондал, які напишуть сценарій для 10 епізодів.

Фото: digitalspy.com