“Джокер” став найкасовішим фільмом із рейтингом 16+

Американська стрічка "Джокер" режиссера Тодда Філліпса стала найкасовішим фільмом у світі серед фільмів категорії R.

Про це повідомляє Deadline.

Як зазначається, психологічний трилер "Джокер" із Хоакіном Феніксом в головній ролі заробив у світовому прокаті близько $849,1 млн доларів, ставши "найпопулярнішим фільмом із рейтингом R, який коли-небудь виходив".

Таким чином картина побила рекорд фільму “Дедпул” 2016 року - $783 млн.

Як повідомлялося, на фільми з категорією R (Restricted) не допускають осіб, які не досягли 16-річного віку.

Кінострічка-рекордсмен розповідає історію становлення Джокера – головного супротивника супергероя Бетмена з коміксів DC.

Критики вже прогнозують "Джокеру", який ніяк не пов’язаний з попередніми фільмами про Бетмена, номінацію на "Оскар".