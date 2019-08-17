Про Обі-Вана Кенобі знімуть серіал, у головній ролі - знову МакГрегор

Сольний спіноф про Обі-Вана Кенобі з Юеном МакГрегором у головній ролі відправляється на потоковий сервіс Disney+ у вигляді серіалу.

Про це повідомляє oKino.ua.

МакГрегор вже практично підписав контракт зі студією, щоб знову зіграти роль, яку він успадкував від Алека Гіннесса і виконав у приквелах "Зоряних воєн", уточнює з посиланням на свої джерела видання Cinelinx.

МакГрегор давно говорив, що йому буде цікаво повернутися до ролі Кенобі, і тепер, схоже, він отримає цей шанс, принаймні на малому екрані.

Нагадаємо, що Disney також готує для своєї стримінгової платформи серіали за всесвітом Джорджа Лукаса «Мандалорець» і наразі безіменний спіноф-пріквел «Бунтаря Один», присвячений Кассіану Андору у виконанні Дієго Луни.

На головному фото: фільм "Зоряні війни: Епізод II - Атака клонів"