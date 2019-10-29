Творці “Гри престолів” передумали знімати продовження “Зоряних війн”

Сценаристи і продюсери популярного серіалу “Гра престолів” Девід Беніофф і Ден Вайсс вийшли з угоди з компанією Disney, в рамках якої вони мали зняти продовження кіносаги “Зоряні війни”.

Про це повідомляє Deadline.

"Ми відчули, що не можемо приділити достатньо уваги ні "Зоряним війнам", ні проєктам Netflix. Тому з великим жалем ми залишаємо проєкт", - заявили Беніофф і Вайсс.

У лютому минулого року сценаристи домовилися з корпорацією Disney, якій належить Lucasfilm, що запустять нову трилогію по всесвіту “Зоряних воєн” у 2022 році. Нові епізоди планувалося випустити у 2022, 2024 і 2026 роках.

У серпні 2019 року стало відомо, що Беніофф і Вайсс уклали ексклюзивний контракт з стрімінговим відеосервісом Netflix на виробництво нових фільмів і серіалів.

Президент Lucasfilm Кетлін Кеннеді заявила, що не виключає співпрацю зі сценаристами в майбутньому, коли вони матимуть більш вільний графік.

Фото: HBO