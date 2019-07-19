Читаємо Young Adult: 20 книжок для підлітків та дорослих

Ці підліткові книжки читають у всьому світі як діти, так і дорослі.

"За п’ять кроків до кохання" Р. Ліппінкотт

Фото: @the_pretty_odd

П’ять кроків і в жодному разі не ближче. Інакше це може вбити Стеллу. Чому? Рідкісна хвороба, яка з дитинства не давала жити нормальним життям. Не наближайся, не варто. Незабаром на неї чекає операція, і нарешті все буде добре. Та все одно тримай дистанцію. Коли тобі хочеться обійняти її чи торкнутися волосся — не наближайся до неї, Вілле. Ти саме той, кого вона мусить уникати попри все. Навіть один твій подих може зруйнувати все її життя. Якщо ти хочеш, щоб вона жила, — тримайся на відстані. Але я знаю, ти не можеш. Чому саме ти закохався в неї? Чому вона покохала саме тебе? Разом — не можна. Окремо - неможливо…

"Хвиля" Тод Штрассер

Фото: @kristina.sodomora

В одній із американських шкіл учитель історії Бен Росс розповідає учням, що таке нацизм. Він демонструє кадри кінохроніки, на яких показано "сталеву ходу" фашизму в Європі — з її вождями, концтаборами та мільйонами жертв. Тема неабияк зацікавила учнів: як таке могло статися? Чому мільйони німців повірили у фюрера?

У школі під впливом уроку зароджується, як своєрідна гра, організація "Хвиля", що сповідує начебто благородні виховні цілі. Це дає попервах позитивні результати: покращується успішність та дисципліна. Але поступово ситуація в школі виходить із-під контролю…

"Тринадцять причин "Чому" Джей Ашер

Фото: @dayana_bokalo

Клею Дженсену зовсім не хочеться слухати касети, що їх записала Ханна Бейкер. Для всіх було б краще, якби таємниці дівчини поховали разом із нею. Виявляється, Клей згадується на одній із касет, а це означає, що й він причетний до її смерті. Впродовж ночі Клей слухає історію Ханни і прямує складеним нею маршрутом… І нарешті хлопець дізнається про те, що змінить його життя назавжди.

Ти не можеш зупинити майбутнє. Не можеш перемотати минуле назад.

Хочеш розкрити таємницю - натисни кнопку.

"Вбити пересмішника" Гарпер Лі

Фото: @_book.ashka_

"Майже всі люди хороші, Скауте, коли їх нарешті зрозумієш". Маленьке сонне містечко зразку 30-х років ХХ сторіччя. Сковане традиціями, упередженнями та лінощами. В ньому, як у дзеркалі, відображаються всі складнощі та події переламної епохи. Все, що втілювало дух американського Півдня, має відійти в минуле та поступитися місцем новим цінностям і правилам, новому ритму життя. Проте деякі речі напрочуд живучі. Скільки коштуватиме прогрес містечку? А окремо кожному з жителів?

"Середина світу" Андреас Штайнгьофель

Фото: @stary_lev

Сімнадцятирічний Філ намагається знайти своє місце серед вихору людських дивацтв. Він шукає порозуміння з ексцентричною мамою та відлюдькуватою сестрою-близнючкою, мріє дізнатися бодай щось про свого батька, закохується у нового загадкового однокласника, досліджує «чорні діри» власної душі разом з найближчою подругою та змалечку чинить опір «маленьким людям» – жителям провінційного містечка, на краю якого хлопець живе у великому занедбаному маєтку. Це історія про все перше, раннє, несподіване, що стається на початку життєвого шляху. Написана для підлітків, вона стала неабияк популярною в Німеччині, знайшовши читачів серед значно ширшого кола. Адже кожному важливо дізнатися, де вона – середина світу.

"Ми були брехунами" Емілі Локгарт

Фото: @_books_one_yad

Був приватний родинний острів, на якому зустрілися Він і Вона, такі несхожі й такі близькі. Були четверо друзів, літо, імена на піску та запах океану. Було перше кохання... І була – катастрофа?

Вона ставить питання. Вона хоче дізнатися правду. І чує брехню. Та Вона таки дізнається. Ви також дізнаєтесь несподівану правду… Але якщо вас запитають, чим закінчується ця книжка, не кажіть нізащо. Просто збрешіть.

"Аутсайдери" С. Е. Гінтон

Фото: Iryna Koval

Події розгортаються в американському містечку в 1960-ті роки. Підлітки із західних і східних кварталів, дві ворожі ватаги, уже давно ведуть війну, і йдеться не про дрібні хлопчачі конфлікти. Бідні діти вулиць і представники золотої молоді завжди знали лише один спосіб вирішити проблему — бійка. І от однієї страшної ночі їхнє життя змінилося назавжди…

Цей роман належить до світової класики XX століття, він здобув визнання мільйонів читачів, а ще став безперечно культовим для американської літератури. Авторка взялася за написання твору 1963 року, коли їй було п’ятнадцять, але це не завадило їй створити справжній взірець роману виховання — про непросте дорослішання, непоборні соціальні конфлікти та проблеми формування особистості.

"Провина зірок" Джон Грін

Фото: @kradiyka_knyzhok

Пронизлива історія кохання двох підлітків, невиліковно хворих, які не знають, що чекає їх завтра, не мають майбутнього, змушених щодня здійснювати подвиг, щоб жити, дихати, любити, знайшла відгук у душах мільйонів читачів.

При цьому Хейзел і Огастус - звичайні молоді люди, вони бувають різкими, образливими, ревнивими, навіть злопам'ятними. Їм нема кому зігнати всю свою біль від того, що життя виявилося занадто жорстоким до них. Винних немає. Хіба що тільки зірки? Як протистоять злій долі двоє закоханих, ви прочитаєте в чудовій кни зі Джона Гріна "Провина зірок".

"Привіт, це Чарлі! або Переваги сором’язливих" Стівен Чбоскі

Фото: @nosorog_books_ua

"Привіт, це Чарлі! або Переваги сором’язливих" — дивовижний роман Стівена Чбоскі про дорослішання. Книжка розійшлася світом мільйонними тиражами, а її екранізацію здійснив сам автор. Головні ролі в однойменному фільмі виконали Лоґан Лерман, Емма Вотсон і Езра Міллер.

"Крадійка книжок" Маркус Зузак

Фото: @hermione_books_

Вражаюча історія, яку розповідає... Смерть!

До влади в Німеччині прийшли фашисти. Вперше Смерть побачив маленьку Лізель, коли прийшов забрати душу її братика. Він став свідком того, як дівчинка вкрала першу книжку, і зацікавився її долею. Він приходив до її будинку, де, ризикуючи життям, родина переховувала єврея. Він слухав, як Лізель читала книжки під час бомбардувань. Смерть завжди був поруч. Під час останньої зустрічі він розкриє крадійці книжок свою найбільшу таємницю...

"Де ти поділась, Бернадетт?" Марія Семпл

Фото: @dora_reads

Бі ― дівчинка незвичайна, дуже креативна й розумна для своїх 15 років. Це не дивно, бо її тато — один із комп’ютерних геніїв компанії «Майкрософт», а мама… Мама — надзвичайно ексцентрична жінка. Назвала доньку Балакрішна. Замість чепурного будиночка придбала в Сіетлі занедбану будівлю й живе там із родиною. Для вирішення поточних справ найняла віртуальну помічницю з Індії. За відмінне навчання Бі забажала на Різдво сімейну мандрівку в Антарктиду, але за два дні до поїздки її мама зникла. То куди поділася Бернадетт? Бі ні перед чим не зупиниться, вона шукатиме маму всюди…

"Усі яскраві місця" Дженніфер Нівен

Фото: Sola Books

Головні герої роману, такі молоді, розумні та вродливі, випадково зустрічаються на виступі шкільної дзвіниці, за крок до вічної безодні. Що змусило кожного з них прийняти настільки жахливе рішення? Чи зможуть вони зцілити і врятувати одне одного? Автор роману майстерно, без жодного натяку на моралізування доводить, що наше життя - це всі кольори в одному, в усій їхній яскравості, що жодна хвороба - ані фізична, ані психічна - не може бути приводом для навішування соціальних ярликів та клеймування, що нас здатні врятувати лише співчуття та любов до близьких.

"Сонце також зірка" Нікола Юн

Фото: @sylarozumu Сімнадцятирічна Таша не схожа на своїх однолітків. Скептик і затята реалістка, вона довіряє лише науці та фактам. Не загадує бажань, коли зірка падає з неба. Не вірить у призначення. І звісно ж, у таке безглуздя, як кохання з першого погляду. Тільки дурні вірять у нього. Ось такі, наприклад, як Даніель… І треба ж було Таші натрапити на цього романтичного телепня. Це що, жарт Всесвіту? Вони ж — наче небо і земля. Та що то між ними? Оте незбагненне, що вже почало відбуватися. Те, що здатне зіштовхнути Землю з орбіти і кинути її в обійми неба, порушивши усі закони фізики й універсуму. Японці називають це «передчуттям любові». Коли двоє ще не закохані, але вже не можуть одне без одного…

"За межею" Шерон М. Дрейпер

Фото: @liza.fine.books

Мелоді — 11-річна дівчинка з особливими потребами: в неї церебральний параліч. Та вона не втрачає оптимізму, намагається жити повнокровним життям…

"Елеанор і Парк" Рейнбоу Ровелл

Фото: @anniereadsbook

Елеанор – нова дівчина в місті та школі. Дивний, незрозумілий одяг, складні стосунки в родині, небажання спілкуватись і подобатись…

Парк завжди сидить у кінці шкільного автобуса. Чорна футболка, навушники у вухах, очі звернені в книжку – він абсолютно впевнений, що цього достатньо, аби бути невидимим…

Ця книжка – історія пронизливого кохання двох підлітків-аутсайдерів, яка в підсумку стає хронікою подолання життєвих труднощів.

"Поки я не впала" Лорен Олівер

Фото: @book_house_sonya

Саманта Кінгстон має все: красу, популярність, ідеального хлопця. П'ятниця, 12 лютого, мала б стати просто черговим днем у її чудовому житті. Але натомість стає її останнім днем. Однак наступного ранку Саманта знову прокидається. Сім разів проживає вона свій останній день протягом одного чарівного тижня, щоб розгадати таємницю своєї смерті - і зрозуміти справжню вартість того, що вона от-от втратить.

"Хлопчик у смугастій піжамі" Джон Бойн

Фото: @chytaty.modno

Дев’ятирічний Бруно разом із сім'єю переїжджає зі свого комфортабельного будинку в Берліні до нового дому у загадковому місці Геть-Звідси, де його батька призначають комендантом концтабору. Випадково він знайомиться з єврейським хлопчиком Шмулем, маленьким в’язнем. Між ними зароджується справжня дружба, яку, однак, розділяє колючий дріт.

До чого можуть призвести різні погляди на світ, дивна логіка дорослих, а також сила долі й божевілля випадку? Про це і навіть більше розповідає дивовижна книжка «Хлопчик у смугастій піжамі».

"Ловець у житі" Джером Девід Селінджер

Фото: @book_klondike

Письменник-класик, письменник-загадка, який на вершині популярності повідомив, що покидає літературу і буде жити в американській провінції, якнайдалі від спокус великого міста.

Роман Селінджера «Ловець у житі» став переломною віхою в історії світової літератури. Назва книжки та ім`я головного героя Холдена Колфілда зробилося кодовим для багатьох поколінь молодих бунтарів — від бітників та хіпі до представників сучасних радикальних молодіжних рухів.

"Ларс.LOL" Ібен Акерлі

Фото: @the_pretty_odd

Аманда нетерпляче чекає нового навчального року. Може, тепер їй нарешті вдасться розлюбити Адама, який, здається, зовсім не звертає на неї уваги. А ще цього року її клас має опікуватися першо­класниками. Та Аманда не знає, що її підопічним натомість стане новий однокласник Ларс із синдромом Дауна. Перед дівчиною непросте завдання: вона не тільки має знайти спільну мову з Ларсом, який може стати їй веселим та вірним другом, а й захистити його від можливих цькувань...

"Я віддам тобі сонце" Дженді Нельсон

Фото: @samyshka_j

Простіше сказати, чого в цій книжці немає, ніж перелічити все, що в ній є. Нудно не буде! Неймовірно динамічний сюжет, який від першої до останньої сторінки втримує увагу читача. Авторка майстерно, наче ілюзіоніст, змішує долі, час і події, додає нових персонажів, нові сюжетні колізії, нові риси до портретів головних героїв.

Очима близнят Джуд і Ноа читач бачить світ, який стрімко змінюється. У ньому підліткові так важко знайти себе і своє місце, відстояти власне право бути інакшим. Ця книжка про родину, про міцний зв’язок між близнятами та про вибір дорослих, який впливає на долі дітей. І про кохання, його руйнівну та цілющу силу, про біль, якого воно може завдати, і про зцілення через прощення та прийняття. А ще про силу мистецтва й творчу енергію, яка повертає до життя, дарує надію та творить магію. Цей неймовірно світлий роман допомагає зрозуміти, який неоднозначний, строкатий і веселковий наш світ.

"Черепахи аж до низу" Джон Грін

Фото: @dreamcreateenjoy

Нелегко знайти людину, яка бачить світ таким само, яким його бачиш ти.

Шістнадцятирічна Ейза ніколи не прагнула розгадати таємницю мільярдера-втікача Расселла Пікетта, але тепер ідеться про винагороду в сто тисяч доларів, до того ж Дейзі - її Найкращій та Найбезстрашнішій Подрузі - кортить взятися за розслідування. Тож дівчата разом долають невелику відстань і великі бар ’єри, що відділяють їх від Девіса, сина Расселла Пікетта.

Ейза старається. Вона старається бути хорошою донькою, хорошою подругою, хорошою ученицею і, можливо, навіть хорошим детективом. Але їй доводиться жити всередині спіралі власних думок, яка дедалі більше закручується.

Огляд підготувала Оксана Ускова