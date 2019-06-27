Читаємо на вихідних: 13 книжок червня

Чи є життя після Книжкового Арсеналу? Звичайно, що є! Пропонуємо вам нові книжки червня від українських видавництв.

"Доторк" Деніел Кіз

Вони не хотіли завдати комусь шкоди. Вони не злочинці і не вбивці. Вони просто хороші люди, з якими трапилося багато поганого. Однак ніхто не вірить. Тепер подружжя Старків стало вигнанцями. Коли вони заходять до крамниці чи перукарні, їх відмовляються обслуговувати. Здається, ще трохи — і на них оголосять полювання. За що? Карен і Барні зазнали радіоактивного зараження. Кожен, хто проходить повз, боїться навіть випадково доторкнутися до них. А Карен завжди мріяла стати матір’ю… Одного дня їх шокує несподівана звістка. Вона вагітна. Дитина може народитися не такою, як усі. Чи станеться диво?..

"Пам’ять без обмежень. Потужні стратегії запам’ятовування" Кевін Горслі

Автор цієї книжки все дитинство та юність страждав на дислексію. Та вже за 10 років після закінчення школи побив світовий рекорд із запам’ятовування перших десяти тисяч цифр числа Пі. За допомогою пропонованих Горслі інструментів, стратегій та вправ із тренування пам’яті, ви не лише зможете працювати більш ефективно та креативно, а й піднімете рівень своєї ерудованості.

У цій книжці Горслі пропонує власну методику тренування уваги та зосередженості, яка допоможе перетворити безлику інформацію на добре структуровані дані, які залишиться у вашій голові надовго.

"Дівчина та ніч" Ґійом Мюссо

Знаєш, не всі зниклі безвісти насправді зникають. Не всі злочини розкриваються. І не завжди вбивці дістають по заслузі у в’язниці. Надто якщо винні — підлітки. І надто, якщо все це сталося чверть століття тому. Запевняю, ніхто й не згадає. Але на зустрічі випускників хтось обмовився, що школу планують трохи змінити. Передусім знести тренажерний зал… Я бачу в твоїх очах страх. А що ти бачиш в моїх? Її обличчя. І правду, яку ми поховали разом із тілом. Думали, що поховали…

"Дітлахи Анансі" Ніл Ґейман

Чарлі-Товстун (зовсім не огрядний чоловік, якщо ви мене запитаєте; але цим прізвиськом його нагородив рідний татко — а такі прізвиська чіпляються намертво, як жуйка до підошви кедів) живе собі тихим життям у Лондоні, зводить цифри у таблички на роботі, а вечорами бачиться із красунею-нареченою Розі... Ні-ні, не подумайте ні про які непристойності! Справа між Чарлі-Товстуном та Розі рухається до весілля, і, звісно ж, чудовою ідеєю було б запросити його татка, аби Чарлі з ним помирився, чи не так?

Чарлі впевнений, що це все лише накличе на нього халепу, але не знаходить аргументів, щоб протиставити коханій та її матері. І тоді, навідавшись у місця свого дитинства, у Флориду, Чарлі дізнається не тільки те, що його татко помер, осоромивши свою родину, і не тільки те, що його батько був одним із богів, — а й те, що всі божественні сили успадкував брат Чарлі, про якого той геть забув до сьогодні. І от тепер халепа справді починається!..

"У пастці депресії. Як подолати тривожність і радіти життю" Алекс Корб

Депресія — це не просто поганий настрій. Люди з депресією можуть і не бути пригніченими. Там, де мала би бути якась емоція, вони часто відчувають порожнечу. Те, що колись дарувало задоволення, більше не тішить. Усе здається складним, і ніщо не вартує зусиль. Найгірше, що депресія не просто тягне на дно, а й міцно утримує там. Проблема полягає у фізіології та взаємодії елементів нервової системи. Та, на щастя, існує спосіб відрегулювати їхню діяльність.

У цій книжці автор пояснює, чому мозок загрузає в низхідній спіралі депресії, а також змальовує те, як можна вплинути на активність різних нейронних ланцюгів і подолати депресію, змінивши спосіб життя.

"Сонце також зірка" Нікола Юн

Сімнадцятирічна Таша не схожа на своїх однолітків. Скептик і затята реалістка, вона довіряє лише науці та фактам. Не загадує бажань, коли зірка падає з неба. Не вірить у призначення. І звісно ж, у таке безглуздя, як кохання з першого погляду. Тільки дурні вірять у нього. Ось такі, наприклад, як Даніель… І треба ж було Таші натрапити на цього романтичного телепня. Це що, жарт Всесвіту? Вони ж — наче небо і земля. Та що то між ними? Оте незбагненне, що вже почало відбуватися. Те, що здатне зіштовхнути Землю з орбіти і кинути її в обійми неба, порушивши усі закони фізики й універсуму. Японці називають це «передчуттям любові». Коли двоє ще не закохані, але вже не можуть одне без одного…

"Що варто знати у свої 20. Дозволь собі бути не таким, як усі" Тіна Cіліґ

Коли ми починаємо кар’єру, відкриваємо власну справу чи стартуємо з новим проектом, то часто боїмося і йдемо протореним шляхом. Школа, університет та оточення нав’язують нам: обери стандартний варіант, це найбезпечніше. Однак іноді найкраща стратегія — це помилятися, експериментувати й мислити креативно. І неважливо, вам 20 чи 50. Цю книжку викладачка Стенфордського університету Тіна Сіліґ написала насамперед для свого сина, намагаючись застерегти від помилок, яких припустилася сама. Це не черговий підручник з покроковими інструкціями, як досягти успіху, а історія про те, як залишатися сміливим, рішучим і не боятися бути унікальним усе життя.

Авторка наводить поради та пропонує вправи, які допоможуть розвинути творче мислення, нестандартний погляд на буденні ситуації та підприємницькі здібності, з якими ви зможете подивитися на світ як на безмежне джерело можливостей.

"Черчилль. Біографія" Мартін Ґілберт

Сер Вінстон Черчилль - видатна історична особистість, безмежно відданий британському народові політик, аристократ, стратег й історик світового рівня, невтомний борець за свободу і демократію, лауреат Нобелівської премії - у Сполученому Королівстві визнано "Людиною ХХ століття". Він не лише описував історію - він її творив. Потужна постать В. Черчилля, чия геніальність не викликає сумнівів навіть у переконаних циніків, незмінно привертає до себе увагу, стає з роками ще яскравішою, ще помітнішою.

Робота визнаного біографа Мартіна Ґілберта з представлення світові Великого Англійця посідає особливе місце серед подібних видань. В основу книги, що вперше виходить українською мовою, покладено факти, відібрані з багатьох дослідницьких джерел та ретельно проаналізовані автором, а також відомості, надані Рендольфом - сином Вінстона Черчилля.

"Майстерня ляльок" Елізабет Макніл

Айріс мріє стати художницею. Однак їй доводиться працювати лялькаркою на жорстоку, майже божевільну хазяйку пані Солтер. Цей будинок став для дівчини в’язницею. Колекціонеру Сайласу здавалося, що він може врятувати Айріс. Перетворивши її на свою іграшку… І все склалося б так, як він хотів, якби не цей художник Луї. Якби не її кохання до нього. Кохання, яке мало належати тільки Сайласові… Кажуть, ляльки схожі на людей. От тільки єдина відмінність: ляльку можна навчити любити. А людину? Людину можна змусити…

"Космічні мільярдери: Ілон Маск, Джефф Безос та нові космічні перегони"

Тім Фернгольц

Освоєння землянами космічного простору розпочалося понад півстоліття тому двома великими державами — СРСР і США майже одночасно. Та на початку нинішнього століття воно зазнало нових і характерних змін. До сфери експлуатації космосу долучилися підприємці зі своїми значними капіталами. Вони поставили собі за мету налагодити польоти в космос і на інші планети, для запровадження нового виду бізнесу — космічного туризму, щоб здійснювати регулярні космічні подорожі для багатих осіб, котрі мають змогу їх оплатити.

Книжка цікаво розповідає про визначних підприємців-першопрохідців у космічному бізнесі — Джеффа Безоса, Ілона Маска, Річарда Бренсона та інших багатіїв, які займаються цим видом діяльності. І в кожного з них торується свій шлях, свої цілі та перемоги.

"Наш творчий мозок" Дік Франс Свааб

Кожен має мозок. Проте не будь-який мозок — творчий. Чим є творчі здібності з погляду нейрофізіології? Звідки виникає креативність? Як оточення впливає на мозок та вибір професії? Мистецтво — це ліки для мозку чи хвороба? Яку роль у таланті художників відіграють їхні мозкові захворювання? І який стосунок до цього мають філософія та карне право? Дік Свааб говорить про взаємодію мозку із середовищем, оскільки саме це, на його думку, робить нас людьми. І не просто людьми, а унікальними особистостями. Ця книжка — немов рентгенівське світло. Готові побачити знімок власної свідомості?..

"Коли життя підносить тобі «Лулулемони»" Лорен Вайсберґер

Авторка бестселерів за версією The New York Times Лорен Вайсберґер повертається з романом про свою улюблену героїню книги "Диявол носить Prada" - Емілі Чарлтон, першу асистентку Міранди Прістлі, а нині - дуже успішну імідж-консультантку.

Ласкаво просимо у Гринвіч, штат Коннектикут, де газони і жінки ідеально доглянуті, коктейлі з горілкою і газованкою - суперміцні, а кожен має що сказати про сумнозвісну нову сусідку!

"Прошу до столу. Як працює ресторанний бізнес" Денні Меєр

Значна частина нових ресторанних бізнесів зазнають невдачі, а з тих, хто лишається - лише одиниці стають іконами. Денні Меєр розпочав роботу над проектом "Union Square Cafe" у 27 років, маючи гарну ідею та інвесторів, які у неї повірили. Зараз він є співвласником імперії ресторанів. Як він це зробив? Чому хороший ресторан - це не лише їжа, а в першу чергу - клієнтський досвід? У цій книзі Меєр ділиться своєю філософією гостинності та розкриває історію успіху свого бізнесу.

Огляд підготувала Оксана Ускова