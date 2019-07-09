У Києві нагородили лауреатів премії імені Лесі Українки

“За результатами 2018 року саме ви стали переможцями премії у різних номінаціях, але кожна з цих номінацій є важливою, бо взагалі важко назвати, що може бути більш важливим, ніж творчість для дітей. Особливо зараз, коли світ дуже відкритий, і у зв’язку з цим дуже складний. І чи то книга, чи то вистава, чи то фільм, чи то анімація, це те, що допомагає нашим маленьким співвітчизникам орієнтуватися в цьому відкритому, але дуже складному, часом доброзичливому, а часом і не зовсім, і іноді навіть ворожому світі”, - сказав перед нагородженням віцепрем'єр-міністр, голова Комітету з присудження Премії В'ячеслав Кириленко.

За його словами, ці відзнаки дісталися тим авторам, які своєю творчістю допомагають молодшому поколінню розпізнавати поняття добра і зла, свого і чужого, і дають дітям змогу зрозуміти, в якій країні вони живуть.

Дипломи були вручені у чотирьох номінаціях.

У номінації «Літературні твори для дітей та юнацтва» з 43 висунутих на здобуття премії робіт перемогу здобув дитячий письменник Іван Андрусяк за книги для малят «Зайчикова книжечка» та «Третій сніг» (видавець – ТОВ «Фонтан Казок").

У номінації «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва» лауреатом премії став Михайло Александров за художнє оформлення книги Сергія Товстенка «Ремонт Летючих Чудес» (видавець - ТОВ «Видавництво «Глоуберрі Букс»). Всього за премію в цій номінації змагалося 13 робіт.

У номінації «Театральні вистави для дітей та юнацтва» перемогла вистава «Король Лев» Київського академічного обласного музично-драматичного театру імені Панаса Саксаганського. Режисер-постановник - Артур Прокоп’єв. У цій номінації за премію змагалося шість театральних колективів.

У номінації «Кінотвори для дітей та юнацтва» більшістю голосів Комітет проголосував за присудження премії анімаційному фільму Андрія Щербака «Причинна» (кінокомпанія «МаГіКа-фільм»).

Премія КМУ імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва заснована за пропозицією Держкомтелерадіо в 2004 році. Вона присуджується щороку у чотирьох номінаціях до дня народження Лесі Українки за твори, які сприяють вихованню підростаючого покоління у дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства та здобули широке громадське визнання.

Розмір грошової частини Премії становить 20 тис. гривень у кожній з номінацій.