Воєнні злочини в Криму та на Донбасі підпадають під Гаазький трибунал — заступник генпрокурора

В окупованих Криму та Донбасі мають місце воєнні злочини та злочини проти людяності, і це є юрисдикцією Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

“Правова оцінка Офісу прокурора МКС на цьому етапі дана: справді, в окупованих Криму та Донбасі мають місце воєнні злочини та злочини проти людяності, і це є юрисдикцією Гаазького трибуналу, як у нас його називають. Тобто, попереднє вивчення ситуації в частині збройного конфлікту, яке тривало з вересня 2015 року, завершено. МКС продовжує вивчати інформацію щодо подій на Майдані”, - сказав Мамедов.

Він також назвав рішення МКС проміжним успіхом України.

“Про перемогу поки що говорити зарано, хоча, звісно, рішення історичне. І з інституціональної точки зору - адже позиція висловлена найвищою міжнародною інстанцією у сфері кримінальної юстиції, і в сенсі визнання роботи, яку щодня протягом багатьох років виконували і слідчі органи, і прокуратура, і правозахисні організації. Робили з єдиною метою – наблизити момент відновлення справедливості та покарання винних. Коли я летів у Нідерланди, то були внутрішні очікування, що до України я вже повертатимуся з позитивним рішенням”, - підкреслив він.

А ще зазначив, що прокурор МКС Фату Бенсуда казала про те, що до кінця своєї каденції вона ухвалить рішення з усіх кейсів, що були на попередньому вивченні.

“Але, звичайно, ми остаточно не знали про позитивну ухвалу. По-друге, ці внутрішні сподівання базувалися на проробленій роботі. Бо на початку цього шляху ми неодноразово чули скептицизм, зіштовхувались із нерозумінням, чому злочини в умовах збройного конфлікту та режиму окупації ми розглядаємо в контексті порушень міжнародного гуманітарного та кримінального права”, - зазначив він.

Мамедов також наголосив, що для нього як прокурора найголовніше – це завершення самого правосуддя, дія принципу невідворотності покарання.

“І тенденція, зокрема, в ЄСПЛ, Міжнародному суді ООН, Міжнародному трибуналі ООН з морського права, а тепер успіх у МКС - свідчать про те, що правосуддя таки твориться”, - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний кримінальний суд завершив попереднє вивчення ситуації щодо подій на Донбасі та в Криму. Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) ухвалив рішення про завершення попереднього вивчення подій в Україні, пов’язаних із міжнародним збройним конфліктом на Донбасі та в Криму. Завершення попереднього розслідування означає, що за його результатами злочини, які відбулися в Криму та на Донбасі, можуть бути повноцінно розслідувані. Рішення про відкриття повноцінного розслідування фактів вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності в умовах збройного конфлікту має ухвалити судова палата МКС.

Порушення норм міжнародного гуманітарного та кримінального права Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду аналізував з 2015 року. За час збройної агресії Україна доправила до кримінального суду 12 інформаційних повідомлень щодо найтяжчих воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Україна передала на розгляд кримінального суду в Гаазі дві заяви. Перша – події на Майдані. Друга – Крим та Донбас.

Міжнародний кримінальний суд був заснований на основі Римського статуту. Ратифікація Римського статуту означає поширення компетенції дії МКС на держави, які його ратифікували. На сьогодні це понад 100 країн.

20 січня 2000 року Україна підписала Римський статут МКС, але не ратифікувала. Перешкодою став висновок 2001 року Конституційного Суду про невідповідність деяких положень документа Основному закону.

І хоча Україна не є державою-учасницею Статуту, це не завадило їй звернутися до МКС, адже сам Римський статут передбачає таку можливість для країн, які його підписали.

Водночас Росія відкликала свій підпис під Римським статутом. Однак це не перешкоджає переслідуванню російських громадян за злочини, вчинені на території України.

Фото Софії Шовікової