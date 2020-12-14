Офіс Генпрокурора: Проти Мамедова розгорнули дискредитаційну інформкампанію

В Офісі генпрокурора заявили, що проти заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова розгорнута чергова масштабна дискредитаційна інформаційна кампанія.

Про це повідомила у Фейсбуці прессекретар заступника генпрокурора Наталія Непряхіна, передає Укрінформ.

"Ще з п’ятниці від імені Гюндуза Мамедова надходять дзвінки на особисті номери посадових осіб, в тому числі й органів прокуратури, а також журналістів. При чому, додзвонювач ідентифікує осіб, звертається до них на ім’я та по батькові. Дзвінки надходять з цього номеру: 095 465-13-51. На цю мить нам відомо принаймні про близько 10 таких дзвінків", - написала Непряхіна.

За її словами, від імені Мамедова вимагають "сприяння у вирішенні різних питань, у тому числі особистих". А "посередником" начебто є його особистий помічник Денис, який надалі спілкується з номера 099-779-64-21.

"Звертаємо увагу, що наразі заступник Генерального прокурора знаходиться з офіційним візитом в Нідерландах, де у Гаазі бере участь в засіданні 19-ї сесії Асамблеї держав-учасниць Римського статуту. Саме під час фейкових телефонних розмов він знаходився у залі Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду, пізніше – спілкувався з журналістом та мав ще ряд важливих зустрічей, зокрема з представниками з керівництвом Служби імміграції та натуралізації Нідерландів", - додала Непряхіна.

В Офісі Генпрокурора пов'язують "атаку" на Мамедова з тим, що він веде справи проти Росії.

"Випадковості не є випадковими. Фейкові кампанії мають тенденції до активізації після оголошення чергових результатів його роботи та Департаменту Офісу Генерального прокурора, що пов’язані зі збройним конфліктом", - зауважила речниця заступника генпрокурора.

В Офісі генпрокурора звертаються з проханням у разі надходження подібних звернень начебто від імені Гюндуза Мамедова, надсилати до ОГП такі факти для передачі інформації в слідчі органи.

Як повідомлялось, у п’ятницю, 11 грудня, прокурор Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда оголосила про завершення попереднього вивчення ситуації по Україні та заявила про наміри рекомендувати відкрити повноцінне розслідування щодо міжнародного збройного конфлікту на Донбасі та в Криму.