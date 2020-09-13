Росія не уникне відповідальності за злочини у Криму і на Донбасі - Мамедов

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов впевнений, що Росія не уникне відповідальності за злочини, вчинені в анексованому Криму та на окупованих частинах Донбасу.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, попри те, що Росія відкликала свій підпис під Римським статутом Міжнародного кримінального суду і тепер не зобов'язана виконувати його рішення, існують механізми, здатні чинити тиск, зокрема, санкції.

«Ніщо не триває вічно, в тому числі це стосується позиції держав щодо прийняття юрисдикції міжнародних трибуналів. Також не варто забувати про посилення міжнародних санкцій відносно держави, яке буде покривати міжнародних військових злочинців", - зазначив Мамедов.

Він упевнений, що вічно уникати відповідальності не вдасться.

"Я вірю в міжнародне право і в успіх спільних дій міжнародного співтовариства. Відповідати за злочини доведеться. Рано чи пізно. І окремим особам і державі-агресору. У тому числі за завдані збитки в період окупації», - додав заступник генпрокурора.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».