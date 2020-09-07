На Донбасі проти України воюють найманці з понад 30 країн - Мамедов

На Донбасі на боці незаконних збройних формувань воюють найманці з більш як 30 країн.

Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода заступник генпрокурора Гюндюз Мамедов, повідомляє Укрінформ.

"Офіс Генпрокурора зареєстрував кримінальні провадження за фактами участі понад 100 іноземних громадян у складі незаконних збройних формувань РФ у збройному конфлікті на Донбасі проти України. Географія країн походження найманців дуже різноманітна і складає понад 30 держав, серед яких Франція, Чехія і навіть Чилі", - сказав він.

За словами Мамедова, найбільше найманців походить з Іспанії та Сербії – по 27 осіб, Молдови – 26 і Франції – 20 осіб. За наявною інформацією, починаючи з 2014 року й донині іноземні найманці перебували у складі різних підрозділів незаконних збройних формувань, підконтрольних країні-агресору. Наприклад, у так званому 14-му батальйоні територіальної оборони "Призрак", що вирізняється своєю жорстокістю, розповів заступник генпрокурора.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після окупації Росією Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські "добровольці".

За даними ООН, від квітня 2014 до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.