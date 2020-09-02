В Україні хочуть створити суд щодо злочинів Росії на Донбасі
Як передає Укрінформ, про цю ініціативу йшлося під час зустрічі секретаря РНБО Олексія Данілова та заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, повідомляє пресслужба Радбезу.
"Важливим є цілісне розслідування усіх воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що скоєні РФ в умовах збройного конфлікту за 6 останніх років на території України, а також доведення у національних та міжнародних судових інстанціях реалізації державою-агресором "ефективного контролю" над тимчасово окупованими територіями", - вважає Мамедов.
На його думку, одним з варіантів підвищення ефективності та об’єктивності судового розгляду серйозних порушень міжнародного гуманітарного права може бути створення в Україні гібридного суду щодо злочинів РФ, який може мати і міжнародний елемент.
Секретар РНБО високо оцінив роботу Департаменту, зазначивши, що зібрані матеріали стануть ключовим доказом для притягнення винних до відповідальності. Данілов висловив переконання, що територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів України обов’язково буде відновлено, але не ціною втрати суверенітету і територій.
Як уточнили в пресслужбі, під час зустрічі сторони обговорили стан розслідування Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора, злочинів держави-агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в анексованому Криму.