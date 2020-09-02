В Україні хочуть створити суд щодо злочинів Росії на Донбасі

Для підвищення ефективності та об’єктивності судового розгляду серйозних порушень міжнародного гуманітарного права на Донбасі в Україні варто створити суд щодо злочинів РФ.

Як передає Укрінформ, про цю ініціативу йшлося під час зустрічі секретаря РНБО Олексія Данілова та заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, повідомляє пресслужба Радбезу.

"Важливим є цілісне розслідування усіх воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що скоєні РФ в умовах збройного конфлікту за 6 останніх років на території України, а також доведення у національних та міжнародних судових інстанціях реалізації державою-агресором "ефективного контролю" над тимчасово окупованими територіями", - вважає Мамедов.

На його думку, одним з варіантів підвищення ефективності та об’єктивності судового розгляду серйозних порушень міжнародного гуманітарного права може бути створення в Україні гібридного суду щодо злочинів РФ, який може мати і міжнародний елемент.

Секретар РНБО високо оцінив роботу Департаменту, зазначивши, що зібрані матеріали стануть ключовим доказом для притягнення винних до відповідальності. Данілов висловив переконання, що територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів України обов’язково буде відновлено, але не ціною втрати суверенітету і територій.

Як уточнили в пресслужбі, під час зустрічі сторони обговорили стан розслідування Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора, злочинів держави-агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в анексованому Криму.