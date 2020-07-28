Україна зараз діє за першим із п’яти сценаріїв для Донбасу - Данілов

Перемир'я на Донбасі реалізується у рамках першого сценарію, який затверджений РНБО.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов, коментуючи припинення вогню на Донбасі.

"Нагадаю, 5 грудня 2019 року відбулось закрите засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому розглядалося 5 сценаріїв розвитку подій на території Донецької і Луганської області. Ми зараз працюємо за першим затвердженим сценарієм, з яким Володимир Олександрович Зеленський їхав на саміт у Париж 9 грудня. Він їхав і в нього за плечима було рішення РНБО України. Воно до цього часу є чинним", - заявив він.

Читайте також: Данілов відкидає можливість виборів на Донбасі за російським сценарієм

Як зазначив Данилов, Зеленський тоді сказав, що бере рік для вирішення цієї ситуації.

"Рік буде спливати 9 грудня. Після того, як 9 грудня пройде, ми будемо розуміти, що робити далі. Ми дали спробу нашому супротивнику ще раз у мирний спосіб піти з нашої країни", - наголосив секретар РНБО.

На питання, що буде робити влада після 9 грудя, якщо перший річний сценарій не спрацює, Данилов відповів: "Я думаю, буде засідання РНБО, доповідь всіх наших силових структур, як це відбувалося 5 грудня, і після цього буде ухвалено рішення РНБО".

Також Данілов зазначив, що це 29-та спроба перемир'я.

"Ми в РНБО дуже уважно рахуємо всі ці речі. Дійсно, через 20 хвилин після 12 годин сталися певні дії з боку Росії, коли були постріли. Ви чули, що жоден наш військовий не постраждав і, дай Боже, не постраждає. Але я повинен сказати, що якщо ворог буде переходити певні межі, якщо будуть втрати з нашого боку — то відповідь буде дуже швидкою, і повірте, вона буде відповідною до нашого законодавства і нашої Конституції. Ніхто не буде чекати, поки наших військових почнуть вбивати", — сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлюється режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Про встановлення повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.

Разом із тим, в прес-центрі ООС повідомили, що вночі 27 липня в районі населеного пункту Водяне противник посеред ночі відкривав вогонь по позиціях українських воїнів із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а біля Південного опівдні зробив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.