На заміну Кучми в ТКГ є кілька кандидатів - секретар РНБО

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не можу зараз сказати, хто буде на заміну (Кучмі - ред.), є декілька варіацій, до того часу, поки остаточно не буде рішення, я не можу зараз назвати кандидатури. Звичайно, кандидатури були з самого початку, тому що з Леонідом Даниловичем домовлялися, що буде певний період, коли він має піти... Зараз відбувається якраз процес, і повірте, Україна буде представлена дуже міцно, як і до цього часу", - сказав Данілов.

Він зазначив, що Кучма розуміється на багатьох державницьких процесах і надалі ділитиметься своїм досвідом.

"Леоніду Даниловичу 81 рік, це дуже досвідчена людина, дуже багато розуміє процесів, які відбуваються не тільки у відносинах Україна і Росія, а й відносинах, які відбуваються взагалі у світі... Розуміючи державницьку позицію Леоніда Даниловича, я не вірю, що він взагалі може відсторонитися від цих процесів. Він обов'язково буде допомагати Володимиру Олександровичу Зеленському", - сказав секретар РНБО.

Як повідомляв Укрінформ, в Офісі Президента 28 липня оголосили, що другий Президент України Леонід Кучма виходить із Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Кучма представляв Україну в ТКГ в 2014-2018 роках, потім на прохання Зеленського із червня 2019 року знову очолив українську делегацію ТКГ на переговорах в Мінську.

У травні Зеленський повідомив, що Кучма звертався до нього з пропозицією передати його повноваження у ТКГ віцепрем’єру Олексію Резнікову. Президент зазначив, що переконав Кучму дочекатись оновлення складу делегацій від обох сторін і потім уже приймати рішення.

5 травня Зеленський оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. Разом з тим її і надалі очолив Леонід Кучма.