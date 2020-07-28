Данілов відкидає можливість виборів на Донбасі за російським сценарієм

Секретар РНБО Олексій Данілов наголошує, що вибори на окупованій території Донецької та Луганської областей не можуть відбуватися за російським сценарієм, а мають пройти згідно з Конституцією України.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вибори на території окупованої частини Донецької та Луганської області не можуть бути за російським сценарієм, вони можуть бути тільки за українською Конституцією, за українським законодавством і за європейськими нормами, які є у виборчому процесі", - заявив Данілов.

Він наполягає, що вибори на окупованих територіях можуть відбуватися після їх повернення під контроль України.

"Є розуміння, як це має відбуватися - спочатку безпека, кордон, українські стяги над українськими дільницями, і це українська територія, а не територія, яка є тимчасово окупована окупантом", - зазначив секретар РНБО.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Президент РФ Володимир Путін назвав цю постанову "такою, що суперечить Мінським угодам і ставить під загрозу перспективи врегулювання".