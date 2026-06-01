У Росії достатньо балістики, крилатих ракет і дронів, тому не варто перейматись «Орєшніком» - Буданов

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що в Росії ще є ресурс для продовження війни, водночас, за його словами, починаючи агресію, росіяни психологічно не були готові до прильотів по своїх містах.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Буданов розповів під час міжнародного форуму «Архітектура безпеки».

Відповідаючи на запитання журналіста, скільки в РФ є комплексів типу «Кедр» чи ракет «Орєшнік», Буданов сказав, що це демонстраційні моделі, і ними українцям не варто перейматися: «У нас проблема більш насущна - це звичайні вже для нас «Іскандери», це комплекс С-400 для наземних ударів, це крилаті ракети повітряного та морського базування і, на жаль, безпілотні літальні апарати. Чимось я вас тут не здивую. Цього озброєння в Російської Федерації абсолютно достатньо».

Керівник ОП водночас зауважив, що сьогодні й росіяни відчувають вплив від прильотів по своїх містах.

«Отут більш цікава історія, тому що перші удари (по російських підприємствах у тилу – ред.) були насправді з кінця 2022 року, але їх інтенсивність зараз значно зросла. І для них - це реально проблема, тому що їхнє суспільство не було морально готове до того, що по них можуть масовано залітати дрони, ракети. Для них це - шок. І в них повне нерозуміння і неготовність сприймати це. Вони гадали, що дуже сильні, дуже потужні, а виявилося інакше», - зазначив Буданов.

Він також додав, що, попри вплив українських «далекобійних санкцій», у Росії залишається ресурс для того, щоб продовжувати війну.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський за результатами наради з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим анонсував нові далекобійні операції проти Росії.