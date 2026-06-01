У Росії достатньо балістики, крилатих ракет і дронів, тому не варто перейматись «Орєшніком» - Буданов
Як передає кореспондент Укрінформу, про це Буданов розповів під час міжнародного форуму «Архітектура безпеки».
Відповідаючи на запитання журналіста, скільки в РФ є комплексів типу «Кедр» чи ракет «Орєшнік», Буданов сказав, що це демонстраційні моделі, і ними українцям не варто перейматися: «У нас проблема більш насущна - це звичайні вже для нас «Іскандери», це комплекс С-400 для наземних ударів, це крилаті ракети повітряного та морського базування і, на жаль, безпілотні літальні апарати. Чимось я вас тут не здивую. Цього озброєння в Російської Федерації абсолютно достатньо».
Керівник ОП водночас зауважив, що сьогодні й росіяни відчувають вплив від прильотів по своїх містах.
«Отут більш цікава історія, тому що перші удари (по російських підприємствах у тилу – ред.) були насправді з кінця 2022 року, але їх інтенсивність зараз значно зросла. І для них - це реально проблема, тому що їхнє суспільство не було морально готове до того, що по них можуть масовано залітати дрони, ракети. Для них це - шок. І в них повне нерозуміння і неготовність сприймати це. Вони гадали, що дуже сильні, дуже потужні, а виявилося інакше», - зазначив Буданов.
Він також додав, що, попри вплив українських «далекобійних санкцій», у Росії залишається ресурс для того, щоб продовжувати війну.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський за результатами наради з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим анонсував нові далекобійні операції проти Росії.