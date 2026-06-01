Переривання логістики до Криму створить Росії проблеми, але не змусить зупинитися - Буданов

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов назвав ефективною і правильною роботу з переривання логістики до Криму, що вже викликала дефіцит пального на тимчасово окупованому півострові.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Кирило Буданов повідомив під час міжнародного форуму «Архітектура безпеки».

«Це черговий етап (…) стандартної операції, який досить ефективний - він серйозно впливає на логістику росіян, тому що більшість пального перевозиться бензовозами. Потягами йде не так багато. А ви розумієте: нема пального - стоять автівки, (…) бойова техніка не так сильно використовується. Питання логістики постійно вимагає палива. Це, зрештою, генератори. Це все, що допомагає російським окупантам виконувати свої завдання. Тому це максимально ефективна робота, вона потрібна і правильна», - розповів Буданов.

Він відзначив, що це не вперше Україна перериває логістику росіян. Нині відбувається черговий етап відповідної операції.

При цьому він застеріг від надмірного оптимізму від ефекту такої кампанії. «Це ускладнює їм їхні мрії про виконання їхніх завдань. Якщо ви ставите питання, чи зупиниться Росія? Ні, не зупиниться, це цілком очевидно», - зазначив керівник ОП.

Як повідомляв Укрінформ, у тимчасово окупованому Криму триває системна паливна криза, спричинена ударами Сил оборони по російських нафтопереробних заводах та логістиці. Через нестачу пального на АЗС, зокрема в Севастополі, запровадили жорсткі ліміти — не більше 20 літрів в одне авто.