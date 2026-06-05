Пам’яті старшого солдата Олександра Васюка

Один день не дожив до свого 51-річчя

Олександрові Васюку було майже 50 років, коли він пішов захищати Україну у 2016 році.

— Він був міцним і великим чоловіком. Зріст — метр дев’яносто. Такий високий, що часто йому не дуже зручно було у громадському транспорті… Як і більшість великих людей, дуже доброю людиною був. Один з його побратимів сказав, що у Саші доброти, почуття справедливості було більше, ніж ваги в ньому. Я тоді подумала: як він доречно це сказав. Мабуть, тому що я думала так, але не могла сформулювати, - розповіла АрміяInform дружина Вікторія.

Жінка зазначила, що Олександр дуже любив читати.

— Навіть зір через це зіпсував. Ходив постійно до бібліотеки… Гарним був сім’янином, любив родину. Руки мав золоті — займався виготовленням меблів, був столяром. Тому багато людей його знали. Саші немає, а його вироби лишилися.

За її словами, чоловіку не одразу вдалося потрапити до армії.

— Вийшло вже під час шостої хвилі мобілізації. Думала, він туди прагне, бо в нього любов до армії, армійської дружби. Але, як казали хлопці, у Саші це була все ж таки любов до України, - згадувала Вікторія.

Вона додала, що Олександра його власний вік не стримував, бо він бачив, що на Сході гинуть молоді хлопці.

— Він пройшов строкову службу ще у радянській армії, де був зв’язківцем. А тут освоїв фах навідника… Потрапив на службу до 54-ї бригади ЗСУ. Знаю, в АТО у них бойові виїзди були. Останній для нього — у серпні 2016 року, на Спаса. Два місяці лишалося до демобілізації. Він мені тоді сказав: «Їдемо на роботу. Тому не телефонуй». А вранці наступного дня був дзвінок від лікарки з Дніпра, з опікового центру. Повідомили, що стан Саші дуже важкий. Знаю, що був вибух, їхній танк загорівся. Хлопці, які з ним були, лишилися живі, а він виходив останнім з танка. У Саші характер такий був, що він би не вискочив першим… - підкреслила дружина.

Олександр отримав 75% опіків тіла. Гелікоптером його доправили до Дніпра. Чоловік провів у лікарні тиждень, пережив дві операції. Та 28 серпня 2016 року його серце зупинилося.

— А 29-го у нього мав бути день народження… За рік до цього, коли він тільки починав службу, їх доправляли на Схід, і своє 50-річчя він святкував на вокзалі у Дніпрі. Вони з підрозділом чекали на потяг. Його тортом, кульками привітали волонтери. На весь вокзал оголосили, що він іменинник. Він мені телефонував тоді ввечері й казав: «Ти не уявляєш! Такого дня народження в мене ще не було! Я просто щасливий!» А от на 51-й день народження дніпровські волонтери хотіли прийти привітати його. Саша тоді був у реанімації опікового центру… Але до свого дня народження один день не дожив… - поділилася Вікторія.

Євген Проворний

Фото з родинного архіву

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