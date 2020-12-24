ОБСЄ за добу зафіксувала на Донбасі 162 порушення «тиші»

СММ ОБСЄ зафіксувала за попередню добу 46 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 116 - на Луганщині.

Про це повідомляється у щоденному звіті №305/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 23 грудня, передає кореспондент Укрінформу.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 46 порушень режиму припинення вогню, зокрема 17 вибухів невизначеного походження, із яких більшість сталися у районах на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька), а також поблизу Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька)", - йдеться у звіті.

Зазначається, що за попередній звітний період було зафіксовано 97 порушень режиму припинення вогню, з яких більшість сталися в районах на північ від Широкиного.

"У Луганській області Місія зафіксувала 116 порушень режиму припинення вогню (зокрема 17 вибухів: 16 невизначеного походження й 1 розрив), із яких більшість сталися в районах на північ від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) і на південь від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська), у тому числі 18 черг із гармати бойової машини піхоти", - повідомили в СММ.

Водночас уточнюється, що за попередній звітний період на Луганщині не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня, СММ зафіксувала щонайменше 4444 порушення режиму припинення вогню (зокрема 1981 вибух, 395 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 57 спалахів дульного полум'я та 42 освітлювальні ракети, а також 1969 черг і пострілів).