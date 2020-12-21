На Донбасі окупанти шість разів порушили «тишу», поранені двоє бійців ЗСУ

Російські окупаційні війська від початку доби шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців зазнали осколкових поранень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

«Протягом поточної доби, 21 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих пострілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення та доставлені до медичного закладу, де їм надана належна медична допомога. Стан здоров’я поранених – задовільний.

На цьому ж напрямку, але вже біля Луганського, противник вів вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, великокаліберного кулемета та гранатометів. Поблизу населеного пункту Шуми ворог також провокував Об’єднані сили, відкриваючи вогонь з гранатометів та мінометів 82-го калібру.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню та здійснили два неприцільних провокативних постріли зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

«На численні обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь», - підкреслили у штабі.

Також про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Як повідомлялось, Україна підготувала та направила письмову ноту на Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ через поранення цивільного на Донбасі - в районі н. п. Кам'янка поблизу Авдіївки. Зокрема, 20 грудня о 19.30 в результаті обстрілу з СПГ-9 на дорозі в районі н. п. Кам'янка поблизу Авдіївки був пошкоджений і згорів трактор марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт. В результаті обстрілу отримав легке поранення тракторист. Першу допомогу йому надали військові медики, надалі постраждалого було доставлено в лікарняний заклад. Наразі він перебуває вдома, його стан стабільний.