Окупанти затримали українського військового на Луганщині - штаб

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«17 грудня 2020 року під час перевірки наявності особового складу одного з підрозділів військової частини, що виконує завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил було виявлено відсутність одного з військовослужбовців підрозділу. Пошукові заходи позитивного результату не дали. На даний час встановлено, що військовослужбовець затриманий представниками незаконних збройних формувань», - йдеться в повідомленні.

Як наголосили в штабі ООС, представники російсько-окупаційних військ намагаються цинічно використати даний факт для дискредитації Збройних сил України. Обставини події з’ясовуються.

Як повідомлялось раніше, до полону бойовиків потрапив боєць 14 окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Пупко. Точні обставини події невідомі.

«Затримання» українського військового відбулось у районі окупованого населеного пункту Слов’яносербськ в Луганській області.