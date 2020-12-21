Минулої доби окупанти дев'ять разів зривали «тишу» на Донбасі

Протягом минулої доби, 20 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог застосував проти наших захисників ручний протитанковий гранатомет, а поблизу Павлополя – здійснив кілька черг зі стрілецької зброї. Обидва види зброї противник застосував і біля населеного пункту Піски. Чотири рази ворог провокував наших захисників у передмісті Авдіївки. Тут окупанти неодноразово застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.

Серед українські військових бойових втрат та поранень немає.

Збройні формування РФ поблизу Кам’янки за допомогою станкового протитанкового гранатомета знищили сільськогосподарський трактор та поранили одного із трактористів.

На численні та прицільні обстріли противника бійці ЗСУ відкрили вогонь у відповідь

Від початку поточної доби, 21 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається "тиша".