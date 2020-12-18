Окупанти дистанційно мінують Донбас забороненими мінами ПОМ-2

Російські окупаційні війська станом на 17.00 18 грудня чотири рази порушили режим припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Так, на Приазов’ї поблизу Водяного, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік наших позицій з мінометів 120-го калібру. Біля цього ж населеного пункту ворог вдруге за кілька тижнів вдався до дистанційного мінування позицій ООС. Так, використавши ПКМ-1, окупанти закинули в наш бік 12 заборонених мін ПОМ-2», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, порушувався режим припинення вогню і неподалік Авдіївки. Тут ворог спершу застосував ручний протитанковий гранатомет, а трохи пізніше — підствольний гранатомет. На всіх інших ділянках лінії розмежування ситуація залишається спокійною.

«Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає», - повідомили в штабі.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 17 грудня, окупанти 8 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.